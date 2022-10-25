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В Україні ліквідовано понад 68 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати

Наталія Антонюк
glavcom.ua
В Україні ліквідовано понад 68 тис. окупантів: Генштаб оновив втрати
фото: Генштаб

За одну добу ЗСУ знищили 480 рашистів

Генеральний штаб ЗСУ вранці 25 жовтня оновив дані щодо ворожих втрат за 244 днів повномасштабної війни.  За увесь час  ЗСУ знищили понад 68 тис. окупантів. 

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 68420 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2611 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5321 (+26) од,
  • артилерійських систем  – 1674 (+1) од,
  • РСЗВ – 377 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 190 (+1) од,
  • літаків – 271 (+1) од,
  • гелікоптерів – 248 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1372 (+2),
  • крилаті ракети  ‒ 350 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 149 (+0).

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Триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області. 

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Теги: війна окупанти втрати

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