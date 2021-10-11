Постріли та перевірка документів. СБУ розповіла, що відбувається на Херсонщині

СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу

Антитерористичні тренування в умовах, максимально наближених до реальних, розпочалися у Генічеському районі Херсонської.

У ході навчань планується перевірити ступінь захисту стратегічно важливих об’єктів і місць масового перебування людей у разі виникнення терористичних загроз, повідомляє пресслужба СБУ.

В навчаннях, які триватимуть 11-12 жовтня беруть участь співробітники СБУ, поліції, Держприкордонслужби, бійці Нацгвардії. До тренувальних заходів залучені спецтехніка та гелікоптери. Під час навчань будуть працювати патрулі, які перевірятимуть документи та оглядатимуть автомобілі. А 12 жовтня на околицях Генічеська на полігоні в районі колишнього аеродрому будуть проводитися стрільби.

СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.

У спецслужбі попередили, що під час навчань у Генічеському районі можуть тимчасово вводити особливий режим, зокрема, обмеження або заборона руху транспорту і пішоходів.

В СБУ просять громадян зберігати спокій і з розумінням поставитися до деяких незручностей і дотримуватися правил особистої безпеки.