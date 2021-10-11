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    Постріли та перевірка документів. СБУ розповіла, що відбувається на Херсонщині

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    У Генічеському районі розпочалися масштабні антитерористичні навчання&nbsp; - Постріли та перевірка документів. СБУ розповіла, що відбувається на Херсонщині
    У Генічеському районі розпочалися масштабні антитерористичні навчання 
    фото: Новий візит

    СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу

    Антитерористичні тренування в умовах, максимально наближених до реальних, розпочалися у Генічеському районі Херсонської.
    У ході навчань планується перевірити ступінь захисту стратегічно важливих об’єктів і місць масового перебування людей у разі виникнення терористичних загроз, повідомляє пресслужба СБУ.

    В навчаннях, які триватимуть 11-12 жовтня беруть участь співробітники СБУ, поліції, Держприкордонслужби, бійці Нацгвардії. До тренувальних заходів залучені спецтехніка та гелікоптери. Під час навчань будуть працювати патрулі, які перевірятимуть документи та оглядатимуть автомобілі. А 12 жовтня на околицях Генічеська на полігоні в районі колишнього аеродрому будуть проводитися стрільби.

    СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.

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    Постріли та перевірка документів. СБУ розповіла, що відбувається на Херсонщині
    Постріли та перевірка документів. СБУ розповіла, що відбувається на Херсонщині
    Постріли та перевірка документів. СБУ розповіла, що відбувається на Херсонщині
    Постріли та перевірка документів. СБУ розповіла, що відбувається на Херсонщині
    Постріли та перевірка документів. СБУ розповіла, що відбувається на Херсонщині
    Постріли та перевірка документів. СБУ розповіла, що відбувається на Херсонщині
    Постріли та перевірка документів. СБУ розповіла, що відбувається на Херсонщині

    У спецслужбі попередили, що під час навчань у Генічеському районі можуть тимчасово вводити особливий режим, зокрема, обмеження або заборона руху транспорту і пішоходів.

    В СБУ просять громадян зберігати спокій і з розумінням поставитися до деяких незручностей і дотримуватися правил особистої безпеки.

    Теги: СБУ Херсонщина військові навчання
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    Постріли та перевірка документів. СБУ розповіла, що відбувається на Херсонщині