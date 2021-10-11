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    Генерал СБУ заявив про фальсифікацію доказів у справах проти Порошенка

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    Кононенко вважає, що наразі щонайменше в двох кримінальних провадженнях відбувається фальсифікація матеріалів з метою оголошення Порошенку підозр у скоєнні злочину. - Генерал СБУ заявив про фальсифікацію доказів у справах проти Порошенка
    Кононенко вважає, що наразі щонайменше в двох кримінальних провадженнях відбувається фальсифікація матеріалів з метою оголошення Порошенку підозр у скоєнні злочину.

    Влада системно переслідує лідера «Євросолідарності» Порошенка, – генерал СБУ Кононенко

    Переслідування лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка та активістів партії тривають з моменту приходу до влади Володимира Зеленського та носять системний характер. Про це під час брифінгу заявив генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко.

    «Ми давно акумулюємо інформацію про наміри влади використати правоохоронний блок для кримінального переслідування п’ятого Президента України як лідера найбільшого опозиційного об’єднання держави. Нагадаю, що і Голова СБУ, і Генеральний прокурор, і Міністр МВС є однопартійцями та близьким оточенням чинного Президента», – говорить Кононенко.

    Він повідомив, що наразі щонайменше у двох кримінальних провадженнях відбувається фальсифікація матеріалів з метою оголошення Петру Порошенку підозр у скоєнні злочину.

    «Єдине, що утримує владу від цих кроків, це відсутність доказової бази щодо самого факту злочину з боку п’ятого Президента України. З метою її формування правоохоронці активно здійснюють пошук осіб, котрі погодяться дати необхідні їм свідчення, проте бажаючих брати участь у фальсифікації, а потім відповідати за це наразі не знайдено», – наголошує Віктор Кононенко.

    Він також повідомив, що проти Порошенка активно застосовують інститут «тітушок».

    «Відповіддю на позазаконні дії влади буде документування її протиправних дій, ініціювання їх розслідування та притягнення винних до кримінальної відповідальності», – резюмує Кононенко.

    Теги: Петро Порошенко МВС СБУ депутат Володимир Зеленський
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    Генерал СБУ заявив про фальсифікацію доказів у справах проти Порошенка