СБУ та поліція готують нові рейди по кафе і кінотеатрах: що перевірятимуть

Через загострення епідситуації силовики обіцяють ще більш жорсткий контроль закладів дозвілля

Правоохоронці перевірятимуть кафе та ресторани на дотримання карантину

Національна поліція та Служба безпеки перевірятимуть кафе, ресторани, кінотеатри та інші громадські заклади на дотримання карантинних заходів.

Як повідомляє Офіс президента, про це оголосили керівники силових структур під час селекторної наради з питань протидії пандемії Covid-19, що відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського.

«Керівництво Національної поліції та Служби безпеки України доповіло президенту про боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і covid-сертифікатів. Було також заявлено про наміри робити вибіркові перевірки дотримання карантинних обмежень у закладах громадського харчування, кінотеатрах та інших місцях масового перебування людей», – йдеться у повідомленні.

При цьому учасники наради обговорили можливі зміни до правил карантину, зокрема, для вакцинованих людей.

«Серед обговорюваних змін, зокрема, можливість перебування в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію. Це ж стосуватиметься й користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення», – додали в Офісі президента.

Нагадаємо, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть covid-сертифікати. Нові правила сьогодні затвердив уряд. Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Ідеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення. Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Додамо, що раніше перше місто України ввело проїзд у транспорті лише для вакцинованих.

В Україні в останній місяць погіршується ситуація з коронавірусом. Минулого тижня кількість інфікованих за добу вперше з середини квітня перевищила 16 тисяч.

До слова, 10 жовтня МОЗ зафіксував рекордну кількість дзвінків до швидкої допомоги.

Також у МОЗ заявили, що понад 80% українських медиків вже вакциновані.

Вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.

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