Арестович з’явився в етері телемарафону після тривалої паузи

Урядовця не було на телебаченні понад пів року

Радник Офісу президента привітав військових із професійним святом

6 грудня радник Офісу президента Олексій Арестович включився в етер спільного телемарафону «Єдині новини» у блоці каналу «Ми – Україна». Він не з’являвся у національному етері понад пів року – останнє включення було 16 травня. Про це йдеться в огляді «Детектор медіа».

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До гостьових студій повернувся Олексій Арестович – привітав військових із Днем української армії та розповів, чому Україні важливо мати власну армію. Також він згадав трансляції з російським адвокатом Фейгіним та своїх прихильників.

У першій половині травня урядовець з’являвся на телебачення кожні два-три дні, однак після 16 травня розмов із радником не було.

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Раніше повідомлялося, що під час обговорення з італійським експертом питання української війни в умовах внутрішньої політики в Італії жінка без штанів увірвалася в ефір українського телемарафону (відео).

Нагадаємо, радник Офісу президента вважає, що з кожним наступним ракетним ударом по Україні результат для противника «все нижче і наближається до нуля» – Арестович пояснив, для чого Путіну масовані ракетні обстріли України.

Напередодні Арестович розповів, навіщо Шойгу приїздив у Білорусь.