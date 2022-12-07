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Арестович з’явився в етері телемарафону після тривалої паузи

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Арестович з’явився в етері телемарафону після тривалої паузи
Урядовця не було на телебаченні понад пів року
фото з відкритих джерел

Радник Офісу президента привітав військових із професійним святом

6 грудня радник Офісу президента Олексій Арестович включився в етер спільного телемарафону «Єдині новини» у блоці каналу «Ми – Україна». Він не з’являвся у національному етері понад пів року – останнє включення було 16 травня. Про це йдеться в огляді «Детектор медіа».

До гостьових студій повернувся Олексій Арестович – привітав військових із Днем української армії та розповів, чому Україні важливо мати власну армію. Також він згадав трансляції з російським адвокатом Фейгіним та своїх прихильників. 

У першій половині травня урядовець з’являвся на телебачення кожні два-три дні, однак після 16 травня розмов із радником не було.

Раніше повідомлялося, що під час обговорення з італійським експертом питання української війни в умовах внутрішньої політики в Італії жінка без штанів увірвалася в ефір українського телемарафону (відео).

Нагадаємо, радник Офісу президента вважає, що з кожним наступним ракетним ударом по Україні результат для противника «все нижче і наближається до нуля» – Арестович пояснив, для чого Путіну масовані ракетні обстріли України.

Напередодні Арестович розповів, навіщо Шойгу приїздив у Білорусь.

Читайте також: Цуцик випорожнився прямо під час ефіру телемарафону (відео)
Теги: Олексій Арестович національний телемарафон Єдині новини

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