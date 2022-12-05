Головна Світ Політика
search button user button menu button

Арестович розповів, навіщо Шойгу приїздив у Білорусь

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Арестович розповів, навіщо Шойгу приїздив у Білорусь
фото: міністерство обороМіністр оборони Росії Сергій Шойгу 3 грудня прилетів на переговори до білоруського колеги Віктора Хренінани Білорусі

У білоруській армії 1 грудня почався навчальний період

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу приїжджав у Білорусь до псевдопрезидента Олександра Лукашенка, щоб домовитися про передачу військової техніки і озброєння та порядок використання білоруської навчально-матеріальної та інфраструктурної бази. Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

Арестович також додав, що у білоруській армії 1 грудня почався навчальний період, і військові зайняли навчальні площі, які Росія радісно розраховувала використовувати для навчання поточної хвилі мобілізованих і наступної.

«...Крім того, в російській армії категорично не вистачає боєприпасів, форми, військового спорядження і так далі... ось і приїхав Шойгу домовлятися: перше - про порядок використання навчально-матеріальної бази та інфраструктурної бази, друге – про передачу озброєння і військової техніки...», – зазначив радник Банкової.

Нагадаємо, українські військові провели навчання на кордоні з Білоруссю. Раніше політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.

Читайте також:

Теги: Білорусь військові навчання озброєння радник росія Сергій Шойгу

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білоруські військові перебувають біля кордонів України
Чи вступить Білорусь у війну проти України: аналіз ISW
2 грудня, 06:22
Зовнішньополітичне відомство Білорусі Макей очолював із серпня 2012 року
Головний білоруський дипломат несподівано помер
26 листопада, 15:50
Прикордонники затримали шістьох вихідців із Південно-Східної Азії
Білорусь влаштувала провокацію на кордоні з Україною (фото, відео)
26 листопада, 14:09

Політика

Арестович розповів, навіщо Шойгу приїздив у Білорусь
Арестович розповів, навіщо Шойгу приїздив у Білорусь
Росія встановила ракетні комплекси на курильському острові
Росія встановила ракетні комплекси на курильському острові
У Швеції вбито чеченського блогера, який критикував Кадирова – ЗМІ
У Швеції вбито чеченського блогера, який критикував Кадирова – ЗМІ
Макрон пояснив, що найстрашніше для Путіна
Макрон пояснив, що найстрашніше для Путіна
Закупівля винищувачів F-35: яку суму виділяє Німеччина
Закупівля винищувачів F-35: яку суму виділяє Німеччина
В ООН обговорюється створення спецтрибуналу для Путіна
В ООН обговорюється створення спецтрибуналу для Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
366K
Слова захисниці «Азовсталі» про президента спровокували скандал: подробиці
122K
Фаріон розказала про злий жарт, який життя зіграло із Зеленським
114K
Глава Пентагону підтвердив: НАТО наближається до кордонів із Росією
23K
Скандал у Києві: персонал «Хлібного» вигнав бабусю, яка попросила гарячої води
22K
Гарантії безпеки для Росії: Данілов жорстко відреагував на заяву Макрона
20K
Екснардеп Іллєнко розповів, де зараз воюють брати Тягнибоки

Новини

За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту