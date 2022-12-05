Арестович розповів, навіщо Шойгу приїздив у Білорусь

У білоруській армії 1 грудня почався навчальний період

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу приїжджав у Білорусь до псевдопрезидента Олександра Лукашенка, щоб домовитися про передачу військової техніки і озброєння та порядок використання білоруської навчально-матеріальної та інфраструктурної бази. Про це розповів радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

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Арестович також додав, що у білоруській армії 1 грудня почався навчальний період, і військові зайняли навчальні площі, які Росія радісно розраховувала використовувати для навчання поточної хвилі мобілізованих і наступної.

«...Крім того, в російській армії категорично не вистачає боєприпасів, форми, військового спорядження і так далі... ось і приїхав Шойгу домовлятися: перше - про порядок використання навчально-матеріальної бази та інфраструктурної бази, друге – про передачу озброєння і військової техніки...», – зазначив радник Банкової.

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Нагадаємо, українські військові провели навчання на кордоні з Білоруссю. Раніше політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.