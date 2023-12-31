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Повітряні сили попередили про запуск «Шахедів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили попередили про запуск «Шахедів»
фото ілюстративне

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Російські терористи запустили ударні дрони типу «Шахед». Про це повідомляють Повітряні сили.

«Шахеди» у напрямку Лозової на Харківщині», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в новорічну ніч, якщо вони будуть.

«Потрібно розуміти, що ворог не буде робити жодних поблажок, ні цивільним. Очікувати обстрілу, чи ні? Ворог атакує нас у принципі щодня. Тому бережіть себе, а Повітряні сили й Сили оборони будуть робити усе, щоб якомога більше знищити цих покидьків», – сказав він.

Нагадаємо, триває 676-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та три станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: війна безпілотник окупанти росія

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