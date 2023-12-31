Міноборони оприлюднило втрати окупантів за останній тиждень 2023 року

Україна у ніч проти 26 грудня знищила у Феодосії десантний корабель РФ

За тиждень українські військові ліквідували 6040 російських окупантів

За останній тиждень українські військові ліквідували понад 6 тис. російських військових. Також було знищено 1066 одиниць озброєння й техніки ворога. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

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За його словами, за тиждень, у період з 25 по 31 грудня, українські військові ліквідували 6040 російських окупантів. Також захисникам вдалося знищити 1066 одиниць озброєння та ворожої техніки, зокрема:

119 танків;

181 бойова броньована машина;

150 артилерійських систем;

11 РСЗВ;

12 установок ППО;

270 одиниць автотехніки;

39 одиниць спецтехніки.

Також Павлюк наголошує, що за це період було знищено три літаки, корабель, 94 ракети та 187 БпЛА.

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Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.