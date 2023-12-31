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Міноборони оприлюднило втрати окупантів за останній тиждень 2023 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони оприлюднило втрати окупантів за останній тиждень 2023 року
Україна у ніч проти 26 грудня знищила у Феодосії десантний корабель РФ
фото з відкритих джерел

За тиждень українські військові ліквідували 6040 російських окупантів

За останній тиждень українські військові ліквідували понад 6 тис. російських військових. Також було знищено 1066 одиниць озброєння й техніки ворога. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

За його словами, за тиждень, у період з 25 по 31 грудня, українські військові ліквідували 6040 російських окупантів. Також захисникам вдалося знищити 1066 одиниць озброєння та ворожої техніки, зокрема:

  • 119 танків;
  • 181 бойова броньована машина;
  • 150 артилерійських систем;
  • 11 РСЗВ;
  • 12 установок ППО;
  • 270 одиниць автотехніки;
  • 39 одиниць спецтехніки.

Також Павлюк наголошує, що за це період було знищено три літаки, корабель, 94 ракети та 187 БпЛА.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

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Теги: ЗСУ війна окупанти Міноборони

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