Окупанти атакували Кіровоградщину: пошкоджені зерносховища та електропередачі
Попередньо, обійшлося без постраждалих
Вдень 31 грудня Кіровоградська область опинилася під російським обстрілом. Працювала протиповітряна оборона. Унаслідок атаки окупантів є пошкодження. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
У Кропивницькому районі є пошкодження лінії електропередач та зерносховища. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Зранку 23 грудня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по території Кіровоградської області. Унаслідок падіння уламків є пошкодження будинків. Вибухи лунали, зокрема, в Кропивницькому. Без постраждалих.
Напередодні ворог атакував Дніпропетровщину: є поранені.
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