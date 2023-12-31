Окупанти атакували Кіровоградщину: пошкоджені зерносховища та електропередачі

Попередньо, обійшлося без постраждалих

Вдень 31 грудня Кіровоградська область опинилася під російським обстрілом. Працювала протиповітряна оборона. Унаслідок атаки окупантів є пошкодження. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Кропивницькому районі є пошкодження лінії електропередач та зерносховища. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Зранку 23 грудня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по території Кіровоградської області. Унаслідок падіння уламків є пошкодження будинків. Вибухи лунали, зокрема, в Кропивницькому. Без постраждалих.

Напередодні ворог атакував Дніпропетровщину: є поранені.