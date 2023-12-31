Окупанти напередодні Нового Року вдарили по Херсону: 14-річний підліток загинув біля магазину
Унаслідок ворожого обстрілу постраждали діти
Росіяни 31 грудня вдарили по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. Через обстріл 14-річний хлопчик загинув на місці. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Також постраждав 9-річний хлопчик, він у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя, додав Прокудін.
Раніше повідомлялося, що кількість поранених унаслідок обстрілу Корабельного району у Херсоні зросла до семи.
Нагадаємо, окупанти атакували Кіровоградщину: пошкоджені зерносховища та електропередачі.
До того ж ворог атакував Дніпропетровщину. Постраждали двоє чоловіків і жінка.
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