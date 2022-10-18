«Повторний напад на Київ може бути ближче до Нового року»: заява Арестовича (відео)

РФ створює угруповання в Білорусі і може взимку кинути його у бій

Росія накопичує сили для повторного наступу на столицю України. Про це радник Офісу президента Олексій Арестович заявив в ефірі «Фейгін Live».

«Вони створюють угруповання в Білорусі і за певних умов можуть кинути його у бій. Воно не буде підготовлене, не вирішить завдання із захоплення столиці, але проблему нам складе. Можливість 50/50. Поки вони накопичаться – це кінець листопада, саме взимку підуть», – сказав Арестович.

Раніше Арестович заявив, що на Україну чекає нова хвиля мобілізації.

Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що білоруська армія навряд чи буде брати участь у боях в Україні. Він зауважив, що про це свідчить те, що Путін вивозить спорядження з Білорусі – понад 100 тисяч тонн боєприпасів, зброю, військову техніку, на відновлення тих частин, які постраждали в боях на території України.