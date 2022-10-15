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Арестович розповів, що насправді замислив Лукашенко

Надія Карбунар
glavcom.ua
Арестович розповів, що насправді замислив Лукашенко
Російські військові вже почали прибувати до Білорусі
фото: Міністерство оборони Республіки Білорусь

Радника Офісу президента на 99% упевнений, що білоруська армія не братиме участі в боях

Диктатор Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Однак білоруська армія навряд чи буде брати участь у боях. Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів у проєкті «Ми – Україна».

«Головна мета Путіна на цьому етапі – створити загрозу Києву і північним областям України. Як він може це зробити? 12-20 тисяч мобілізованих привезти, поставити вздовж корону, і примусити нас тримати тут угруповання військ, не перекидати на Херсонський чи Харківський напрямок», – пояснив Арестович.

За словами радника Офісу президента, він на 99% упевнений, що білоруська армія не воюватиме. Тому що Путін вивозить спорядження з Білорусі – більше 100 тисяч тонн боєприпасів, зброю, військову техніку, на відновлення тих частин, які постраждали в боях на території України.

«Білоруси не готові матеріально, не готові морально і не хочуть в цьому брати участь. Лукашенко змушений маневрувати, зважаючи на тотальну залежність від Росії, і дозволяє наносити удари по Україні з території Білорусі, що є однією з ознак військової агресії», – сказав Арестович.

Разом із тим, у Білорусі триває прихована мобілізація, визнає представник Банкової.  

«Чи підуть ці 20 тисяч мобілізованих без важкого озброєння на Київ, ми не знаємо. Путін цілком здатний дати такий наказ. Але ми їх покладемо, це буде величезна людська трагедія – 10 тисяч вбитих, ще купа полонених і все», – запевнив Арестович.

Нагадаємо, 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

У ніч проти суботи, 15 жовтня, до Білорусі прибули перші ешелони з військовими країни-агресорки Росії. Це солдати, які входять до складу спільного регіонального угруповання військ Союзної держави

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що ситуація на кордоні України з Білоруссю перебуває під контролем. Ознак повторного вторгнення ворожих військ з півночі немає. 

Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою щодо розміщення на кордоні з Білоруссю місії міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. 

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ  можуть наростити сили на північному кордоні. Наєв наголосив, що якщо російська армія все ж таки наважиться йти з території Білорусі, то напад може відбутися з Житомирської, Рівненської та Волинської області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.  

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни-учасниці СНД до єдності у питанні підтримки Росії у розв’язаній нею війні на території України. 

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.

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