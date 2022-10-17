Арестович заявив, що на Україну чекає нова хвиля мобілізації (відео)

Україні знадобиться поповнення особового складу армії через активну мобілізацію в РФ

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в Україні пройде чергова хвиля мобілізації.

«Україна трохи розслабилась. В нас десь підсвідомо виникло таке відчуття, що війна десь далеко. Тобто в нас склався такий собі негласний суспільний договір, що десь воює армія добровольців, а інші можуть в кафе посидіти. Але виявилось, що це трохи не так, що в якомусь сенсі йде друга фаза війни, противник знайшов прийоми ведення бойових дій, що стало для нас великою проблемою зараз і в перспективі. Насичують війська мобілізованими, які хоч якось стріляють, але все одно стріляють», – заявив Арестович.

Арестович запевнив, що ми заходимо у нову фазу війни, яка буде дуже непростою для України.

«Від нас буде потрібна знову мобілізація і психологічна, і моральна, і політична, робота з партнерами, а також військова мобілізація – в сенсі всіх тих, хто допомагає армії, а саме волонтери. І цілком можливо, що попереду на нас чекає продовження мобілізації особового складу. До цього потрібно бути готовим. Сюди прийде мільйон російських мобілізованих, тому і нам знадобиться мобілізація», – сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що білоруська армія навряд чи буде брати участь у боях в Україні. Він зауважив, що про це свідчить те, що Путін вивозить спорядження з Білорусі – понад 100 тисяч тонн боєприпасів, зброю, військову техніку, на відновлення тих частин, які постраждали в боях на території України.