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Арестович розповів про плани Путіна щодо повторного нападу на Київ

Альона Боженко
glavcom.ua
Арестович розповів про плани Путіна щодо повторного нападу на Київ
Арестович розповів, що для повторного наступу на Київ РФ може накопичити 20-30 тис. військових
фото ілюстративне

Арестович зазначив, що в окупантів залишилося лише 25% арсеналу ракет

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російський диктатор Володимир Путін вважає, що близько 20-30 тис. військових РФ достатньо для повторного нападу на Київ. Про це він розповів у ефірі «Фейгін Live».

«Путіну спало на думку, що для нападу на Київ достатньо накопичити 20-30 тис. солдатів. Він вважає, що це достатня загроза, щоб нам полоскотати нерви або взяти якісь передмістя, повторити травму Бучі», – розповів він.

Проте за словами Арестовича, ймовірно, у разі повторного наступу на Київ відбудеться «травма Чорнобаївки» і в окупанти змушені будуть відступати. Зауважимо, що на Чорнобаївка Херсонщині стала символом українського спротиву.

«Але швидше повториться травма Чорнобаївки. Просто протягом кількох днів станеться багато разів Чорнобаївка, і на цьому все закінчиться», – переконаний радник.

Арестович також зазначив, що в окупантів залишилося лише 25% арсеналу ракет. За його словами, війська Путіна ще можуть завдати масованого ракетного удару на території України, однак це стане самогубством для нього.

Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що білоруська армія навряд чи буде брати участь у боях в Україні. Він зауважив, що про це свідчить те, що Путін вивозить спорядження з Білорусі – понад 100 тисяч тонн боєприпасів, зброю, військову техніку, на відновлення тих частин, які постраждали в боях на території України.

 

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