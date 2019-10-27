Позбавлений громадянства екснардеп повернувся до України



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Андрій Артеменко і Василь Горбаль Фото: Facebook Горбаля

Ексдепутат Горбаль виклав спільне фото із Артеменком

Позбавлений українського громадянства колишній народний депутат Андрій Артеменко повернувся до України.

Про це повідомив інший ексдепутат Василь Горбаль у Facebook.

Горбаль виклав спільне фото із Артеменком у Києві на території Києво-Печерської лаври.

«Зустрів молитвеника нашого вашингтонського», – написав Горбаль.

18 квітня 2019 року тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко письмово звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і вказав, що існують підстави для припинення громадянства Андрія Артеменка. У цьому листі Луценка також йшлося, що прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення Артеменком злочину – державна зрада. Під час досудового слідства Артеменка було допитано як свідка. Він повідомив, що в 2005 році звернувся до компетентних органів Канади щодо отримання посвідки на проживання в цій державі, яка була надана йому того ж року, а в подальшому ним було отримано громадянство Канади без відмови від громадянства України.