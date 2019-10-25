В аеропорту Харкова затримали заступника Філатова



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Лисенка підозрюють у розтраті майна та службовому підробленні Фото: міська рада Дніпра

Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко прибув рейсом зі Стамбула

В аеропорту Харкова вночі 25 жовтня прикордонники затримали чиновника, який перебував у розшуку.

Про це повідомляє у Facebook Східне регіональне Управління ДПСУ.

«Під час перевірки документів одного з пасажирів, який прибув рейсом зі Стамбула, правоохоронцями було встановлено, що він знаходиться в розшуку на території України. Нашого співвітчизника, 1977 року народження підозрюють у скоєнні злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що для прийняття подальшого правового рішення затриманого було передано співробітникам правоохоронних органів.

Прізвище затриманого не повідомляється, але за даними ЗМІ, це - заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, якого підозрюють в причетності до розкрадання бюджетних коштів.

Раніше повідомлялося, що Лисенко перебував у відрядженні в Туреччині, а потім пішов у відпустку.

13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці провели масштабні обшуки в рамках розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів, в тому числі й на капітальному ремонті Центрального мосту.

9 жовтня заступнику міського голови – директору Департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради Михайлу Лисенку та двом його заступникам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; службове підроблення).

Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що обшуки у міській раді можуть бути «політичним замовленням нечистоплотних олігархів».