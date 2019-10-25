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    В аеропорту Харкова затримали заступника Філатова

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    <p>Лисенка підозрюють у розтраті майна та службовому підробленні</p> - В аеропорту Харкова затримали заступника Філатова

    Лисенка підозрюють у розтраті майна та службовому підробленні

    Фото: міська рада Дніпра

    Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко прибув рейсом зі Стамбула

    В аеропорту Харкова вночі 25 жовтня прикордонники затримали чиновника, який перебував у розшуку.

    Про це повідомляє у Facebook Східне регіональне Управління ДПСУ.

    «Під час перевірки документів одного з пасажирів, який прибув рейсом зі Стамбула, правоохоронцями було встановлено, що він знаходиться в розшуку на території України. Нашого співвітчизника, 1977 року народження підозрюють у скоєнні злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що для прийняття подальшого правового рішення затриманого було передано співробітникам правоохоронних органів.

    Прізвище затриманого не повідомляється, але за даними ЗМІ, це - заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, якого підозрюють в причетності до розкрадання бюджетних коштів.

    Раніше повідомлялося, що Лисенко перебував у відрядженні в Туреччині, а потім пішов у відпустку.

    13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці провели масштабні обшуки в рамках розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів, в тому числі й на капітальному ремонті Центрального мосту. 

    9 жовтня заступнику міського голови – директору Департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради Михайлу Лисенку та двом його заступникам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах; службове підроблення).

    Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що обшуки у міській раді можуть бути «політичним замовленням нечистоплотних олігархів».

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
    Харків прикордонники Борис Філатов корупція в Україні Дніпро мер аеропорт розслідування
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