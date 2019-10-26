У Житомирі арештовано інформаторку «ДНР»



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Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років

У Житомирі суд арештував мешканку Донецької області, яка передавала бойовикам «ДНР» дані розвідувального характеру щодо дислокації та переміщення сил та засобів Збройних сил України на території Донецької області. Про це повідомила пресслужба прокуратури Житомирської області.

Рішення про запобіжний захід у виді тримання під вартою на два місяці ухвалив Корольовський райсуд м. Житомира.

«Встановлено, що громадянка України, уродженка та мешканка Донецької області, керуючись ідеологічними мотивами, поділяючи погляди та мету учасників терористичної організації «Донецька Народна Республіка», з квітня 2019 року по теперішній час сприяла цій терористичній організації», - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 258-3 КК (створення терористичної групи чи терористичної організації) триває. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленні волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше повідомлялося, що український суд дав 10 років тюрми одному з начальників кримінальної поліції «МВС «ДНР».