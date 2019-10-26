Секретна служба США допитувала репера Емінема через його пісні про Трампа



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Правоохоронці вирішили, що текст пісні «загрожує» президентові США Дональду Трампу і його дочці

Секретна служба США у 2018 році допитувала репера Емінема у зв’язку з його композицію Framed, в якій згадувалися президент Дональд Трамп і його дочка Іванка. Про це повідомило видання BuzzFeed з посиланням на документи, отримані від спецслужби.

У оприлюднених документах йдеться про те, що співробітники Секретної служби, яка займається гарантуванням безпеки перших осіб держави, вирішили, що текст пісні «загрожує» президентові США Дональду Трампу і його дочці. Документи, як зазначає видання, пройшли цензуру.

Тим часом Емінем натякає на допит у Секретній службі в треку The Ringer з останнього альбому Kamikaze, який вийшов у серпні 2018 року. Саме після цього видання BuzzFeed вирішило звернутися в Секретну службу.

Емінем потрапив у поле зору Секретної служби після того, як у грудні 2017 року відомство отримало лист від співробітника видання TMZ. Той запитував, чи ведеться розслідування проти репера через його пісню Framed, в якій, на думку відправника, містяться «недоречні коментарі» про Дональда Трампа і погрози на адресу Іванки Трамп.

У пісні Емінем називає президента США Дональдом Даком, запитує, чому дочка президента перебуває в багажнику автомобіля, а потім згадує про «маленьку дурненьку білявку», яку «кинули в ставок».

Допит репера Секретною службою відбувся через місяць – у середині січня 2018 року. Крім композиції Framed, запитання у спецслужби викликала пісня Like Home і фристайл (імпровізація) з критикою Трампа, яку Емінем зачитав у 2017 році.

Секретна служба не стала розкривати зміст розмови. Відомство також вирішило не скеровувати справу в прокуратуру для подальшого розслідування.

Раніше повідомлялося, що Білий дім скасував підписку на газети, які критикують Трампа.