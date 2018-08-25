Біля Берліна пожежа, влада евакуювала сотні людей



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Жителям німецької столиці радять зачиняти вікна через дим

Влада Німеччини евакуювала сотні людей через масштабну лісову пожежу за 50 кілометрів від Берліна.

Як повідомляє агенція dpa, жителям німецької столиці радять зачиняти вікна через дим, який через вітер сягнув Берліна.

Попередження з'явилося 25 серпня після численних скарг на запах диму. Рятувальники кажуть, що найближчим часом ситуація суттєво не покращиться.

У гасінні пожежі, яка від 23 серпня поширилася на 350 гектарів, беруть участь близько 600 пожежників.

#Gerätefreitag

Wenn ein Patient bei einem #Brand eine #Rauchgasvergiftung erlitten hat, können wir mit einem #CO_Pulsoximeter u. a. den #Kohlenmonoxidgehalt im Blut feststellen. Der Patient kann dann zielgerichteter behandelt und in ein geeignetes Krhs. gebracht werden. pic.twitter.com/4OK7Z0fWdp — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 24, 2018

Ускладнює гасіння пожежі те, що на території, де вона спалахнула, залишаються боєприпаси з часів Другої світової війни. Місцева влада вже заявила про декілька вибухів.

В останні кілька місяців у Німеччині – серйозна посуха через спеку.

Нагадаємо, через аномальну спеку у Німеччині на висохлих річищах та обмілілих водоймах можна наразитись на небезпеку. Спад рівня води досяг критичних позначок, оголивши великі ділянки дна разом з небезпечним «історичним спадком».

Джерело: Радіо Свобода