У Києві сталася пожежа в студентському гуртожитку



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Фото: ДСНС Наслідки пожежі

Внаслідок загоряння пошкоджено особисті речі, віконну раму, закопчено стіни та стелю житлової кімнати

У Києві сталася пожежа в гуртожитку економічного університету імені Вадима Гетьмана, розташованому на вулиці Дегтярівській.

Про це повідомили в столичному управлінні ДСНС.

Інформація про пожежу надійшла о 16:18 - сталося загоряння в кімнаті на сьомому поверсі. Через 40 хвилин вогонь було ліквідовано. На місце приїздили дев’ять одиниць техніки.

«Внаслідок загоряння пошкоджено особисті речі, віконну раму, закопчено стіни та стелю житлової кімнати. На щастя, загиблих та травмованих немає», - додали у ДСНС.

Причини виникнення загоряння наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні у Хмельницькому рятувальники ліквідували пожежу на речовому ринку.