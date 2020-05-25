Правоохоронці викрили ділків, які продавали біодобавки, що нібито захищають від коронавірусу (відео)



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Під час обшуку в офісних приміщеннях правоохоронці виявили понад 1,1 мільйони доларів США

Ділки завдали збитки державному бюджету на суму понад 80 мільйонів гривень

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабний продаж несертифікованих біодобавок через інтернет та розгалужену мережу кол-центрів. Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Продавці робили акцент саме на властивостях препаратів, які нібито посилюють захисні можливості організму від коронавірусу. Фактично комерсанти наживалися на страхах людей, вводячи їх в оману», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, організувала продаж група компаній, яка спеціалізується на продажі біологічно-активних добавок. Під час обшуків в офісних приміщеннях, кол-центрах і місцях проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи та інструкції, які підтверджують протиправну діяльність. Також виявлено понад 1,1 мільйони доларів США.

Співробітники Служби спільно з Головним Управлінням ДФС у Києві також встановили, що через продаж добавок та іншої продукції ділки ухилялися від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах. Своїми діями вони завдали збитки державному бюджету на суму понад 80 мільйонів гривень. Тривають слідчі дії.

Раніше повідомляли, що за процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України припинено незаконну діяльність злочинної групи, яка займалася систематичним виготовленням та реалізацією психотропних речовин, і учасником якої був співробітник Служби безпеки України.