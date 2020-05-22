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    На Харківщині контррозвідка СБУ затримала бойовика терористичної організації «ДНР»

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    На Харківщині контррозвідка СБУ затримала бойовика терористичної організації «ДНР»
    Фото: пресцентр СБУ

    У ноутбуці і телефоні бойовика виявлено фото- та відеоматеріали із доказами проходження служби в танковому підрозділі терористів та застосування ним зброї

    Контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика терористичної організації «ДНР». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Донецька є бойовиком так званої «1 АК ДНР», входить до танкового екіпажу терористів. Він нелегально приїхав на Харківщину для відвідання родичів.

    Контррозвідка СБУ зафіксувала факт перебування бойовика на підконтрольній українській владі території та затримала його під час повернення до незаконного збройного формування через кордон з РФ.

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    На Харківщині контррозвідка СБУ затримала бойовика терористичної організації «ДНР»
    На Харківщині контррозвідка СБУ затримала бойовика терористичної організації «ДНР»
    На Харківщині контррозвідка СБУ затримала бойовика терористичної організації «ДНР»
    Фото: пресцентр СБУ

    У ході огляду речей зловмисника правоохоронці вилучили військовий квиток так званого «міністерства оборони ДНР» з відмітками про проходження служби та закріплену зброю, а також посвідчення члена фейкового «громадського руху Донецької республіки».

    У ноутбуці і телефоні бойовика також виявлено фото- та відеоматеріали із доказами проходження служби в танковому підрозділі терористів та застосування ним зброї.

    У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Тривають слідчі дії.

    бойовики на Донбасі Донбас СБУ ДНР Операція Об’єднаних сил кордон
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