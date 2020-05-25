У Києві затримано співробітника СБУ, який входив у групу наркоторговців (фото)



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Затримання групи наркоторговців відбулося в Києві Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці припинили діяльність чотирьох нарколабораторій в Києві

За процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України припинено незаконну діяльність злочинної групи, яка займалася систематичним виготовленням та реалізацією психотропних речовин, і учасником якої був співробітник Служби безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, учасники групи щомісячно виробляли орієнтовно понад 5 кг психотропної речовини - амфетаміну, яку в подальшому збували. Продаж здійснювався шляхом закладки пакетиків для покупців, які замовляли психотропи через мессенджер «Телеграм», та пересилкою поштою тощо.

За результатами одночасно проведених 20 обшуків за місцями проживання учасників групи, а також інших приміщень, які перебувають у їх користуванні, виявлено 4 нарколабораторії, вилучено прекурсори, сипучі та рідкі речовини, ваги, пакети для фасування, пакетики з розфасованою речовиною (попередньо встановлено – з амфетаміном), пристрої для виготовлення та заготівлі наркотичних речовин.

Співробітнику СБУ та трьом іншим учасникам групи повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні чи пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинених повторно, організованою групою, та в особливо великих розмірах вчинених повторно (ч. 3 ст. 307 КК України).

Досудове розслідування триває.