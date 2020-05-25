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    Новини

    У Києві затримано співробітника СБУ, який входив у групу наркоторговців (фото)

    • Розсилка
    Затримання групи наркоторговців відбулося в Києві - У Києві затримано співробітника СБУ, який входив у групу наркоторговців (фото)
    Затримання групи наркоторговців відбулося в Києві
    Фото: Офіс Генпрокурора

    Правоохоронці припинили діяльність чотирьох нарколабораторій в Києві

    За процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України припинено незаконну діяльність злочинної групи, яка займалася систематичним виготовленням та реалізацією психотропних речовин, і учасником якої був співробітник Служби безпеки України.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

    За даними слідства, учасники групи щомісячно виробляли орієнтовно понад 5 кг психотропної речовини - амфетаміну, яку в подальшому збували. Продаж здійснювався шляхом закладки пакетиків для покупців, які замовляли психотропи через мессенджер «Телеграм», та пересилкою поштою тощо.

    За результатами одночасно проведених 20 обшуків за місцями проживання учасників групи, а також інших приміщень, які перебувають у їх користуванні, виявлено 4 нарколабораторії, вилучено прекурсори, сипучі та рідкі речовини, ваги, пакети для фасування, пакетики з розфасованою речовиною (попередньо встановлено – з амфетаміном), пристрої для виготовлення та заготівлі наркотичних речовин.

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    У Києві затримано співробітника СБУ, який входив у групу наркоторговців (фото)
    У Києві затримано співробітника СБУ, який входив у групу наркоторговців (фото)
    У Києві затримано співробітника СБУ, який входив у групу наркоторговців (фото)
    У Києві затримано співробітника СБУ, який входив у групу наркоторговців (фото)
    У Києві затримано співробітника СБУ, який входив у групу наркоторговців (фото)
    У Києві затримано співробітника СБУ, який входив у групу наркоторговців (фото)
    У Києві затримано співробітника СБУ, який входив у групу наркоторговців (фото)
    У Києві затримано співробітника СБУ, який входив у групу наркоторговців (фото)
    У Києві затримано співробітника СБУ, який входив у групу наркоторговців (фото)
    У Києві затримано співробітника СБУ, який входив у групу наркоторговців (фото)

    Співробітнику СБУ та трьом іншим учасникам групи повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні чи пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинених повторно, організованою групою, та в особливо великих розмірах вчинених повторно (ч. 3 ст. 307 КК України).

    Досудове розслідування триває.

    прокуратура СБУ Київ кримінал Офіс Генерального прокурора наркотики розслідування
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