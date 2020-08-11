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    Події в Україні

    Правоохоронці впіймали співробітника СБУ під час передачі секретної інформації в цукерках

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    У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років - Правоохоронці впіймали співробітника СБУ під час передачі секретної інформації в цукерках
    У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років

    Офіцер СБУ збирав інформацію, що становлять державну таємницю

    Співробітника СБУ та колишнього військовослужбовця впіймали під час передачі секретної інформації в цукерках. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    За даними слідства, офіцер правоохоронного органу, на виконання завдань, так званих «кураторів», збирав інформацію, що становлять державну таємницю, а також надавав їм допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

    «Інформацію він передавав через «кур’єра» - військового пенсіонера», - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

    Правоохоронці затримали обох під час передачі співробітником СБУ носія з секретною інформацією, захованого в цукерках.

    Згідно з фото, інформація, що намагалися вивезти за межі України, передавалася у солодощах кондитерської корпорації «Roshen».

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    Правоохоронці впіймали співробітника СБУ під час передачі секретної інформації в цукерках
    Правоохоронці впіймали співробітника СБУ під час передачі секретної інформації в цукерках
    Правоохоронці впіймали співробітника СБУ під час передачі секретної інформації в цукерках
    Правоохоронці впіймали співробітника СБУ під час передачі секретної інформації в цукерках

    Офіцеру СБУ та «кур’єру» повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

    10 серпня обом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

    У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років.

    СБУ солодощі державна зрада
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