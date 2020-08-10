Російські спецслужби намагалися завербувати жительку Львівщини – СБУ



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Львів’янка під час відвідування своїх рідних у тимчасово окупованому Донецьку була незаконно затримана бойовиками під приводом нібито перевірки документів

Жінка мала збирати інформацію щодо зв’язків членів родин українських військовослужбовців із західних регіонів нашої країни, які приїжджають на територію Донецької області

Служби безпеки України зафіксувала факт вербування жительки Львівщині представниками спецслужб РФ. Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що львів’янка під час відвідування своїх рідних у тимчасово окупованому Донецьку була незаконно затримана бойовиками під приводом нібито перевірки документів. «Після цього її доправили до так званого «МДБ ДНР», де від неї вимагали згоди до конфіденційного співробітництва на шкоду державній безпеці України. Для цього бойовики застосовували психологічний тиск і погрози», - йдеться у повідомленні.

У СБУ інформують, що за задумом кураторів, вона мала збирати для представників спецслужб РФ інформацію щодо зв’язків членів родин українських військовослужбовців із західних регіонів нашої країни, які приїжджають на територію Донецької області.

Після прибуття на підконтрольну українській владі територію жінка добровільно повідомила Управління СБУ у Львівській області про факт незаконного затримання і спроби вербування.

Служба безпеки України нагадує, що згідно з ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.