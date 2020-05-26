Правоохоронці зупинили контрабанду сигарет на 69 мільйонів гривень (відео)



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Правоохоронці вилучили 1 727 500 пачок сигарет

Під час обшуків оперативники вилучили понад 3455 ящиків цигарок

Правоохоронці запобігли організації міжнародного каналу контрабанди цигарок. Вилучено сигарет на 69 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

«Ділки намагалися налагодити незаконні поставки курива до країн ЄС транзитом через територію України та Молдови», – йдеться у повідомленні.

В рамках кримінального провадження були проведені обшуки на території Чорноморського рибного порту та вилучено більше 3455 ящиків цигарок, а це 1 727 500 пачок. Вартість товару сягає 69 мільйонів гривень.

До цього в рамках програми з контролю за контейнерними перевезеннями оперативники встановили, що морським шляхом транзитом через Україну до сусідньої Молдови планується велика поставка вантажу тютюнових виробів. Їх транспортували з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Аналіз проведений Департаментом оперативно-розшукової діяльності Адміністрації Держприкордонслужби вказував на порушення українського, молдовського та міжнародного законодавства і виключав легальну реалізацію цих сигарет. За оперативною інформацією також було встановлено, що фірма-отримувач планувала їх контрабандне переміщення до країн Євросоюзу для незаконної оборудки. Робота над викриттям масштабних каналів контрабанди триває.

Нагадаємо, раніше військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України викрила групу службових осіб відділу прикордонної служби «Болган». Троє прикордонників на міжнародному автомобільному пункті пропуску налагодили злочину схему незаконного переправлення товарів та іноземців через державний кордон за неправомірну вигоду.