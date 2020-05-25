Група прикордонників організувала канал незаконної міграції та контрабанди



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Прикордонники налагодили схему незаконного переправлення товарів та іноземців через держкордон

Дію автомобільного пункту пропуску тимчасово призупинено

Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України викрила групу службових осіб відділу прикордонної служби «Болган». Троє прикордонників на міжнародному автомобільному пункті пропуску налагодили злочину схему незаконного переправлення товарів та іноземців через державний кордон за неправомірну вигоду. Про це повідомила пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

При цьому, дію автомобільного пропускного пункту було призупинено через карантин, введений у зв'язку з Covid-19.

«22 травня троє інспекторів прикордонної служби, старший сержант, старшина та прапорщик отримали від громадянина Молдови неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів США. За вказану суму співслужбовці-прикордонники збиралися «посприяти» незаконному переправленню товарів та іноземців через державний кордон України. Для приховування своїх протиправних дій вони на цей час несанкціоновано вимикали живлення серверу системи «ГАРТ» у місцевому автомобільному пункті пропуску «Грабарівка-Окниця», – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що дію вказаного пункту пропуску тимчасово призупинено через встановленні обмеження карантину, пов’язаного із поширенням на території України вірусу Covid-19.

Прокуратура встановила, що лише 22 травня через державний кордон незаконно переправлено двох іноземців, уродженців Молдови, а також 30 коробів з різними видами марок сигарет, 7 пачок курильної суміші та 8 коробів з медичними препаратами «Димедрол», виробництва Російської Федерації, на загальну суму 2 810 820 грн.

23 травня працівники правоохоронних органів вказаних іноземців затримали, а контрабандний товар та автомобіль «Опель Віваро», на якому перевозилася контрабанда, вилучено.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводження відділу внутрішньої безпеки Могилів-Подільського прикордонного загону Управління внутрішньої та власної безпеки «Південь».

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України припинила у Житомирі діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад 200 млн грн.