Президент допустив продовження націоналізації підприємств в Україні

Усі націоналізовані підприємства працюватимуть на оборонні потреби держави

В Україні можливе продовження націоналізації підприємств. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

Зеленський розповів про перехід у власність держави активів АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» і додав, що в майбутньому подібні рішення можуть повторитися.

«Сьогодні було оголошено про рішення щодо деяких українських підприємств. Це рішення продиктовано військовою необхідністю і було узгоджено на ставці верховного головнокомандувача. П'ять стратегічних підприємств примусово відчужуються для потреб воєнного часу: «Мотор Січ», «КрАЗ», «Укрнафта», «Укртатнафта» та «Запорізький трансформатор», – розповів президент.

За його словами, деякі з цих підприємств майже не функціонували, однак тепер усі вони працюватимуть на оборону: здійснюватимуть ремонт та виробництво техніки, забезпечуватимуть сили оборони та відновлення інфраструктури.

«Я не виключаю також інших подібних рішень», – додав Зеленський.

Як повідомлялося, стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним переходять у власність держави. Також було націоналізовано підприємство «Мотор Січ», власником якого був В'ячеслав Богуслаєв, якого арештували в жовтні, звинувативши у державній зраді.