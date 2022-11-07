Шмигаль розповів, як тепер будуть працювати націоналізовані стратегічно важливі підприємства

Глава уряду нагадав, що продукція, яку виготовляють націоналізовані підприємства, критично необхідна для наших Збройних сил та енергосектора

П’ять стратегічно важливих підприємств, які були примусово відчужені у власність держави, працюватимуть на забезпечення оборонних потреб України у воєнний час. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Йдеться про підприємства «Укрнафта», «Укртатнафта», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ» та «Мотор Січ».

Як зауважив глава уряду, рішення про націоналізацію п’яти підприємств було ухвалене за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Продукція, яку виготовляють зазначені підприємства, критично необхідна для наших Збройних сил та енергетичного сектора. Тож вони мають забезпечувати оборонні потреби держави у воєнний час. Підприємства, які вже працювали, отримають більше замовлень та більше гарантій від держави щодо виробництва продукції. Робота підприємств, які на сьогодні не функціонували, буде відновлена. Працівники повернуться до виробничого процесу», – зауважив він.

Шмигаль наголосив, що стратегічні підприємства сьогодні мають працювати на перемогу України.

«Українська економіка сьогодні на воєнних рейках. Усі ми працюємо задля нашої перемоги. І такі стратегічні підприємства також мають працювати на перемогу України», – додав прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада, стало відомо, що стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним переходять у власність держави. Також було націоналізовано підприємство «Мотор Січ», власником якого був В'ячеслав Богуслаєв, якого арештували в жовтні, звинувативши у державній зраді.

Згодом секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов підтвердив, що активи «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» та «Укртатнафта» передано державі. За словами Данілова, вилучені активи набули статусу військового майна, і їх управління передано Міністерству оборони.