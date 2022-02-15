Коломойський назвав деолігархізацію Зеленського вигідною для себе

Коломойський: «Це хороший закон. Якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході»

Бізнесмен Ігорь Коломойський розповів, що наразі не спілкується із президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, у нього немає жодних відносин із очільником держави. Про це він заявив в інтерв’ю «Українській правді».

Також бізнесмен вважає корисним закон про олігархів. На запитання, чи Коломойському не страшний цей закон, він відповів, що «з погляду мінусів – взагалі жодних проблем».

«Як мені пояснили адвокати, мені це вигідно, це мене влаштовує. Це хороший закон. Якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході…Коли ти чесна людина, тебе все одно питають, а «откуда дровишки»? А тепер ось у мене електронна декларація, ось закон про олігархів, ось я її здав, ось мене поки що не посадили, ось довідка, що жодних кримінальних справ щодо цього закону. Тобто після того, як ти стаєш олігархом, все виконав як там написано, не порушуєш, а отже до тебе не застосовують санкції і не посадили за неправильну декларацію – отже, виходить, що те, що ти написав, усе є. Так, я в реєстрі олігархів. Але держава визнала, що все, що я маю, нажито чесною непосильною працею», – заявив олігарх.

Коломойський розповів, що не спілкується із Зеленським: «Наше спілкування може зробити погано і мені, і йому. А хорошого нічого. Людина вибрала свій шлях, він президент країни, у нього є своє бачення, програма, плани. Спілкування зі мною дає лише мінус. А навіщо мені це? Я йому симпатизую, мене все в принципі влаштовує. Я не можу сказати, що на 100% щасливий, але бачу дуже великі позитивні зрушення. Причому конкретні, які ти відчуваєш кожну секунду», – сказав Коломойський.

Коломойський похвалив Зеленського за «Велике будівництво»: «Реально дороги будуються, нічого не скажеш. Причому вони будуються на рівні всієї країни – і державні, першої категорії, і місцеві», – сказав він.

Водночас Коломойський заперечив, що Зеленський заробляє гроші на дорогах.

Нагадаємо, 5 листопада глава парламенту Руслан Стефанчук підписав законопроєкт №5599 («про олігархів»). Верховна Рада 3 листопада усунула протиріччя і неузгодженості в проголосованому законопроєкті №5599 (закон про олігархів). Це було зроблено відповідно до ст. 131 регламенту без переголосування всього закону.

Закон про олігархів потрібен оточенню президента Володимира Зеленського задля нападків на своїх співвітчизників, вважає політолог Євген Магда.

Ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Рада національної безпеки і оборони почне торгувати місцями в реєстрі олігархів після ухвалення скандального проєкту закону про олігархів.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данілов назвав ухвалення закону про олігархів «точкою вибору». Натомість президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу.

До слова, Тимошенко по пунктах пояснила, що значить закон про олігархів.

Нагадаємо, 24 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.