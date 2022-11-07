Націоналізація стратегічно важливих підприємств: Данілов повідомив деталі

Вилучені активи набули статусу військового майна, і їх управління передано Міністерству оборони

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов підтвердив, що активи «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» та «Укртатнафта» передано державі. Про це передає пресслужба РНБО.

«Вилучені активи набули статусу військового майна, і їх управління передано Міністерству оборони», – сказав Данілов.

Зазначається, що рішення про націоналізацію стратегічно важливих підприємств було ухвалене 5 листопада 2022 року під час засідання Ставки верховного головнокомандувача під головуванням Зеленського.

«Після завершення дії військового стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість. Для забезпечення потреб країни в умовах воєнного стану ми маємо право приймати такі рішення», – додав Данілов.

Як сьогодні повідомлялося, стратегічно важливі підприємства, які пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним переходять у власність держави. Також було націоналізовано підприємство «Мотор Січ», власником якого був В'ячеслав Богуслаєв, якого арештували в жовтні, звинувативши у державній зраді.