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    Події в Україні

    Президент нагородив нацгвардійців, які відзначилися у боях з окупантами (фото, відео)

    Президент відзначив визначальну роль НГУ у національному спротиві агресії - Президент нагородив нацгвардійців, які відзначилися у боях з окупантами (фото, відео)
    Президент відзначив визначальну роль НГУ у національному спротиві агресії
    фото: president.gov.ua

    Сьогодні Україна відзначає День Національної гвардії

    У День Національної гвардії України президент Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців НГУ, які проявили особисту мужність і самовідданість під час відбиття збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави, повідомляє пресслужба глави держави.

    «Хочу подякувати за вашу службу кожному й кожній. За вашу роботу, за те, що захищаєте нашу територіальну цілісність, суверенітет, всі наші сім’ї», – сказав Зеленський.

    «Бережіть, будь ласка, себе, бережіть свої родини, здоров’я ваших дітей. Все це важливо й знадобиться для нас, для нашого майбутнього, яке ми будуємо й будемо будувати разом з вами», – додав президент, вручаючи нагороди.

    Зокрема, відзнаку отримали:

    1. Солдат НГУ Андрій Єсаульцев, який проявив мужність під час евакуації особового складу з аеропорту «Антонов».
    2. Майор Олександр Солонько – захищав аеропорт «Київ» і попри щільний ракетний обстріл з боку противника втримав оборону, а також знищив ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Під час бою Олександр Солонько взяв у полон п'ятьох диверсантів.
    3. Солдат Роман Береза – проявив мужність під час вогневого контакту з десантом агресора, який обстрілював військову частину.
    4. Старший лейтенант медичної служби Марина Рязанцева – потрапила під мінометний вогонь окупантів біля села Горенка, в результаті чого зав’язався бій із диверсійно-розвідувальною групою противника. Внаслідок розриву снаряда Марина Рязанцева отримала контузію, але пори біль продовжувала надавати медичну допомогу пораненим бійцям та евакуювати їх під час ворожого обстрілу.
    5. Старший сержант Максим Ткач – при виведенні особового складу з розташування військової частини врятував її бойовий прапор.
    Автор: Главком

    Крім того, глава держави присвоїв військове звання бригадного генерала полковникам Нацгвардії Володимиру Барзюку, Олександру Білецькому, Олександру Білоусу, Віталію Козалєтову та Костянтину Плетку.

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    Президент нагородив нацгвардійців, які відзначилися у боях з окупантами (фото, відео)
    Президент нагородив нацгвардійців, які відзначилися у боях з окупантами (фото, відео)
    Президент нагородив нацгвардійців, які відзначилися у боях з окупантами (фото, відео)
    Президент нагородив нацгвардійців, які відзначилися у боях з окупантами (фото, відео)
    Президент нагородив нацгвардійців, які відзначилися у боях з окупантами (фото, відео)
    Президент нагородив нацгвардійців, які відзначилися у боях з окупантами (фото, відео)
    фото: president.gov.ua

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    Теги: росія окупанти війна Нацгвардія Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Президент нагородив нацгвардійців, які відзначилися у боях з окупантами (фото, відео)