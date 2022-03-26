Президент нагородив нацгвардійців, які відзначилися у боях з окупантами (фото, відео)

Сьогодні Україна відзначає День Національної гвардії

У День Національної гвардії України президент Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців НГУ, які проявили особисту мужність і самовідданість під час відбиття збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави, повідомляє пресслужба глави держави.

«Хочу подякувати за вашу службу кожному й кожній. За вашу роботу, за те, що захищаєте нашу територіальну цілісність, суверенітет, всі наші сім’ї», – сказав Зеленський.

«Бережіть, будь ласка, себе, бережіть свої родини, здоров’я ваших дітей. Все це важливо й знадобиться для нас, для нашого майбутнього, яке ми будуємо й будемо будувати разом з вами», – додав президент, вручаючи нагороди.

Зокрема, відзнаку отримали:

Солдат НГУ Андрій Єсаульцев, який проявив мужність під час евакуації особового складу з аеропорту «Антонов». Майор Олександр Солонько – захищав аеропорт «Київ» і попри щільний ракетний обстріл з боку противника втримав оборону, а також знищив ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Під час бою Олександр Солонько взяв у полон п'ятьох диверсантів. Солдат Роман Береза – проявив мужність під час вогневого контакту з десантом агресора, який обстрілював військову частину. Старший лейтенант медичної служби Марина Рязанцева – потрапила під мінометний вогонь окупантів біля села Горенка, в результаті чого зав’язався бій із диверсійно-розвідувальною групою противника. Внаслідок розриву снаряда Марина Рязанцева отримала контузію, але пори біль продовжувала надавати медичну допомогу пораненим бійцям та евакуювати їх під час ворожого обстрілу. Старший сержант Максим Ткач – при виведенні особового складу з розташування військової частини врятував її бойовий прапор.

Автор: Главком

Крім того, глава держави присвоїв військове звання бригадного генерала полковникам Нацгвардії Володимиру Барзюку, Олександру Білецькому, Олександру Білоусу, Віталію Козалєтову та Костянтину Плетку.

Читайте також: Зеленський призначив командувача Нацгвардії