Зеленський призначив командувача Нацгвардії

У травні 2014 року Юрія Лебедя було звільнено з полону сепаратистів.

З червня 2019 року генерал-лейтенант Юрій Лебедь був заступником командувача Національної гвардії

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Ледебя командувачем Національної гвардії України. Відповідний Указ глава держави підписав 25 лютого.

До цього з червня 2019 року генерал-лейтенант Лебедь був заступником командувача Національної гвардії. 27 січня 2022 року його було призначено в.о командувача Нацгвардії.

19 травня 2014 року Юрія Лебедя, який тоді тимчасово виконував обов'язки начальника управління Східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України, було звільнено з полону сепаратистів на сході України.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада звернулася до народів світу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

«Воєнні злочини Володимира Путіна та кремлівської верхівки проти миру мають бути покарані. Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення в Україну», – наголосив Голова Верховної Ради України.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.