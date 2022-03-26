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    Події в Україні

    Окупований Севастополь в паніці: спрацювала ППО (фото, відео)

    У Севастополі публікують фото та відео незвичайних слідів у небі - Окупований Севастополь в паніці: спрацювала ППО (фото, відео)
    У Севастополі публікують фото та відео незвичайних слідів у небі
    фото: pssevastopol

    Російські окупанти самі влаштували провокацію, хоча запевняють, що збивали український дрон

    У окупованому Криму севастопольські спільности 26 березня публікують фото та відео конденсаційних слідів у небі. Місцеві ЗМІ, посилаючись на жителів міста та російських експертів, висунули кілька версій того, що сталося.

    «Щойно в небі над Севастополем почули два вибухи. Схоже на збитий безпілотник чи чергові навчання. Поки що жодної точної інформації немає», – повідомили в «Підслухано в Севастополі».

    Група «Севастополь Live Живи Севастополем» також опублікувала фото та відео незвичайних слідів у небі, супроводивши їх підписом «ППО?».

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    Публикация от ПОДСЛУШАНО СЕВАСТОПОЛЬ (@pssevastopol)

    Севастопольське видання «ForPost» повідомило, що багато севастопольців у різних районах міста бачили конденсаційні сліди у небі.

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    Публикация от ЧП / Ялта, Крым (@chp.krym)

    Відтак городяни висунули кілька припущень про те, що сталося. Серед основних версій: навчання військових, запуск крилатих ракет з об'єктів на материковій частині України, а також робота комплексів протиповітряної оборони (ППО).

    Також ішлося, що начебто над містом був збитий безпілотник. Але ймовірно, це провокація самих росіян.

    Нагадаємо, Україна другий місяць обстрілюється балістичними ракетами, котрі запускають в тому числі з території окупованого Криму та Севастополя.

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    Теги: Крим росія окупанти ЗМІ війна Севастополь навчання Україна робота безпілотник окупація #stoprussia
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    Окупований Севастополь в паніці: спрацювала ППО (фото, відео)