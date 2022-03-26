Окупований Севастополь в паніці: спрацювала ППО (фото, відео)
Російські окупанти самі влаштували провокацію, хоча запевняють, що збивали український дрон
У окупованому Криму севастопольські спільности 26 березня публікують фото та відео конденсаційних слідів у небі. Місцеві ЗМІ, посилаючись на жителів міста та російських експертів, висунули кілька версій того, що сталося.
«Щойно в небі над Севастополем почули два вибухи. Схоже на збитий безпілотник чи чергові навчання. Поки що жодної точної інформації немає», – повідомили в «Підслухано в Севастополі».
Група «Севастополь Live Живи Севастополем» також опублікувала фото та відео незвичайних слідів у небі, супроводивши їх підписом «ППО?».
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Севастопольське видання «ForPost» повідомило, що багато севастопольців у різних районах міста бачили конденсаційні сліди у небі.
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Відтак городяни висунули кілька припущень про те, що сталося. Серед основних версій: навчання військових, запуск крилатих ракет з об'єктів на материковій частині України, а також робота комплексів протиповітряної оборони (ППО).
Air defence system was reportedly active over Sevastopol, #Crimea this morningpic.twitter.com/6fOVTeCVrM— marqs (@MarQs__) March 26, 2022
Також ішлося, що начебто над містом був збитий безпілотник. Але ймовірно, це провокація самих росіян.
Нагадаємо, Україна другий місяць обстрілюється балістичними ракетами, котрі запускають в тому числі з території окупованого Криму та Севастополя.