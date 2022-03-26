Рашисти намагаються прорватися через Ізюм у напрямку Донбасу

Російські окупанти прагнуть пробитися до Луганщини та Донеччини

Окупанти намагаються прорватися повз Ізюм, щоб зайти на Донбас. Про це, коментуючи бої на Ізюмському напрямку, сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує «Суспільне».

«Він (російський окупант – ред.) намагається оминути місто Ізюм, пройти частиною через нього, щоб переправити свої війська до Луганської та до Донецької областей, фактично відрізати лінію ООС», – сказав Синєгубов.

За його словами, на цьому напрямку постійно тривають бої.

«Наші Збройні Сили, повірте, свої позиції тримають», – зазначив голова адміністрації.

За його словами, Ізюм залишається найгарячішою точкою області. За попередніми даними, цієї ночі ЗСУ вдалося знищити російський вертоліт.

«Там ведуться і сьогодні бої. І вночі були. Навіть збитий ворожий літак – зараз ця інформація ще має підтвердитися. Вночі. І відбиті декілька спроб наступу на наші оборонні позиції. Там боротьба ще триває», – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, біля Ізюма військові збили два ворожі літаки.

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