Президент вручив почесні знамена бригадам ТрО, які проявили героїзм у боях (фото)

Зеленський відзначив прапорами три бригади Сил ТрО

Президент України Володимир Зеленський вручив Бойові прапори частинам Сил територіальної оборони ЗСУ, які беруть участь у бойових діях. Про це інформує пресслужба Сил територіальної оборони ЗС України.

Бойові прапори отримали:

118 окрема бригада територіальної оборони у Черкаській області,

120 бригада територіальної оборони ЗСУ у Вінницькій області,

129 Криворізька окрема бригада територіальної оборони.

Знамена малинового кольору (як кольори козацьких стягів малинової барви) із написом «За Україну, за її волю» та назвою підрозділу отримали підрозділи, які відзначилися у боях.

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Бойовий прапор військової частини Збройних Сил України є символом честі, доблесті, слави і зобов’язує кожного військовослужбовця Збройних Сил України віддано служити Українському народові, мужньо, вміло і непохитно боронити Українську державу, не шкодуючи свого життя, – йдеться у Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України.