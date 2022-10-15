Президент вручив почесні знамена бригадам ТрО, які проявили героїзм у боях (фото)
Зеленський відзначив прапорами три бригади Сил ТрО
Президент України Володимир Зеленський вручив Бойові прапори частинам Сил територіальної оборони ЗСУ, які беруть участь у бойових діях. Про це інформує пресслужба Сил територіальної оборони ЗС України.
Бойові прапори отримали:
- 118 окрема бригада територіальної оборони у Черкаській області,
- 120 бригада територіальної оборони ЗСУ у Вінницькій області,
- 129 Криворізька окрема бригада територіальної оборони.
Знамена малинового кольору (як кольори козацьких стягів малинової барви) із написом «За Україну, за її волю» та назвою підрозділу отримали підрозділи, які відзначилися у боях.
Бойовий прапор військової частини Збройних Сил України є символом честі, доблесті, слави і зобов’язує кожного військовослужбовця Збройних Сил України віддано служити Українському народові, мужньо, вміло і непохитно боронити Українську державу, не шкодуючи свого життя, – йдеться у Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України.
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