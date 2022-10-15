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ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Артилерія за добу уразила чотири пункти управління окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 15 жовтня

Триває 234-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 15 жовтня.

Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом минулої доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського, Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного. Дніпропетровська область та місто Очаків піддано ударам іранських ударних БпЛА. Шість із дев’яти вдалося збити нашим захисникам.

Для своїх злочинів противник продовжує використовувати крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

За минулу добу окупанти завдали шість ракетних та тридцять авіаційних ударів, здійснили сорок вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з реактивної артилерії, в районі населеного пункту Рожковичі Сумської області. Також окупанти проводили розвідку в районі населеного пункту Блешня Чернігівської області з використанням БпЛА, який вдалося збити;
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гатище, Вовчанські Хутори, Стариця та Дворічне;
  • на Краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Вишневе, Греківка, Григорівка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Надія, Нововодяне, Ольгівка, Першотравневе, Роздолівка, Табаївка, Терни та Ямполівка;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Одрадівка, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Кам’янка, Тоненьке, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Невельське, Мар’їнка та Красногорівка;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не вів та продовжує інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад двадцять районів населених пунктів. Серед них - Велика Новосілка, Времівка, Золота Нива, Вугледар, Павлівка, Микільське та Новоданилівка;
  • на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад тридцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Ворожі втрати

За наявною інформацією, в медичні заклади на тимчасово окупованих територіях надходить велика кількість поранених. Так, в одну з лікарень міста Донецьк за цей тиждень надійшло близько 100 поранених. В місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені. За інформацією від місцевих жителів, цивільних в лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію Росії смертність серед них перевищує 50%.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за попередні дні у Запорізькій області. Так, в результаті ефективних дій Сил оборони в районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих. В районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300.

Наші перемоги

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області. Зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала близько тридцяти ударів. Підтверджено ураження двадцяти п’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили дев’ять БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, дванадцять складів з боєприпасами, одну артилерійську установку та двадцять інших важливих цілей.

Як повідомлялося, на півдні авіація Збройних Сил України завдала 13 ударів по позиціях окупантів на півдні.

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Теги: Генштаб ЗСУ окупанти Україна росія війна

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