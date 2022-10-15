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ЗСУ взяли у полон сімох окупантів, які воювали у Сирії (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ взяли у полон сімох окупантів, які воювали у Сирії (відео)
фото: кадр відео

Серед полонених один майор, три-чотири сержанти й солдати

Збройні сили України взяли у полон російських військових, які воювали у Сирії. Відповідне відео опублікував у Фейсбуці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Сім чоловік нам вдалось взяти у полон, вони проходили службу в Сирії», – розповідає у ролику командир батальйону 24-ої ОМБр Збройних сил України «Ірис».

Він зазначив, що серед полонених один майор, три-чотири сержанти й солдати. За словами комбата, російські військові заявили, що «нічого не знають» і що вони були мобілізовані.

Нагадаємо, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.

Читайте також: Коли ЗСУ звільнятимуть Херсон? Хронологія та наслідки контрнаступу на Півдні
Теги: відео військові полон Херсон чоловік

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