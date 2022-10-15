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Ворог заявляє про початок жорсткого контрнаступу ЗСУ на Херсонщині

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Ворог заявляє про початок жорсткого контрнаступу ЗСУ на Херсонщині
За даними західних експертів, ЗСУ можуть звільнити Херсон наступного тижня
фото з відкритих джерел

Окупанти повідомляють, що наші військові ведуть жорсткі бої на Херсонському напрямку

У російських пабліках масово повідомляють про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглять, що наші захисники здійснюють потужну атаку.

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У Генеральному штабі Збройних сил України поки що не підтвердили цю інформацію. Водночас СтратКом ЗСУ опублікував відео, як рашисти на Херсонщині здаються у полон.

Нагадаємо, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.

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Теги: Херсон ЗСУ окупанти Херсонщина

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