Ворог заявляє про початок жорсткого контрнаступу ЗСУ на Херсонщині
Окупанти повідомляють, що наші військові ведуть жорсткі бої на Херсонському напрямку
У російських пабліках масово повідомляють про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглять, що наші захисники здійснюють потужну атаку.
У Генеральному штабі Збройних сил України поки що не підтвердили цю інформацію. Водночас СтратКом ЗСУ опублікував відео, як рашисти на Херсонщині здаються у полон.
Нагадаємо, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.
Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.
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