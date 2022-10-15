Ворог заявляє про початок жорсткого контрнаступу ЗСУ на Херсонщині

За даними західних експертів, ЗСУ можуть звільнити Херсон наступного тижня

Окупанти повідомляють, що наші військові ведуть жорсткі бої на Херсонському напрямку

У російських пабліках масово повідомляють про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглять, що наші захисники здійснюють потужну атаку.

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У Генеральному штабі Збройних сил України поки що не підтвердили цю інформацію. Водночас СтратКом ЗСУ опублікував відео, як рашисти на Херсонщині здаються у полон.

Нагадаємо, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.