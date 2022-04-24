Президент закликав не порушувати комендантську годину на Великдень

У ніч з суботи на неділю діє комендантська година

Президент Володимир Зеленський закликав не порушувати комендантську годину на Великдень. Про це сказав президент у своєму зверненні.

Зеленський нагадав, що у ніч з суботи на неділю діє комендантська година і попросив її дотримуватися.

«Цієї ночі діятиме комендантська година. Прошу вас дотриматися цього правила. Це важливо з погляду безпеки. Але вже з п’ятої ранку зможете завітати до храмів у своїх містах, містечках, громадах. Там, де можливо провести службу. Прошу – тільки зранку.», – закликав Зеленський.

Цього року через російську агресію в Україні та можливі провокації окупантів вірян просять не йти до храмів, а приєднуватися до богослужінь онлайн.

У кафедральному храмі помісної Православної Церкви України – Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі - онлайн-трансляція Великоднього богослужіння розпочалася в суботу, 23 квітня, о 23:30. Закінчення – 24 квітня о 03:00 (орієнтовно).

Очолює Пасхальне богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, у неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цього року вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах через війну Росії проти України та можливі провокації з боку окупантів.



