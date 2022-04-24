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    Великдень: онлайн-трансляція богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ

    Великдень: онлайн-трансляція богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ

    Цього року через російську агресію в Україні та можливі провокації окупантів вірян просять не йти до храмів, а приєднуватися до богослужінь онлайн

    У кафедральному храмі помісної Православної Церкви України – Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі - онлайн-трансляція Великоднього богослужіння розпочалася в суботу, 23 квітня, о 23:30. Закінчення – 24 квітня о 03:00 (орієнтовно).

    Очолює Пасхальне богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній.

    Нагадаємо, у неділю, 24 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Цього року вірян закликають бути особливо пильними та утриматися від масових скупчень у культових спорудах через війну Росії проти України та можливі провокації з боку окупантів.

    Теги: росія окупанти війна Україна Великдень 2022 Епіфаній окупація #stoprussia
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    Великдень: онлайн-трансляція богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ