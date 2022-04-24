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    Зеленський звернувся до українців у Великодню ніч (відео)

    Зеленський звернувся до українців після 59 днів війни - Зеленський звернувся до українців у Великодню ніч (відео)
    Зеленський звернувся до українців після 59 днів війни
    фото: Офіс президента

    Президент заявив, що цього разу буде без привітання

    Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у Великодню ніч. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

    Президент заявив, що цього разу буде без привітання. Напередодні свята Росія завдала черговий ракетний удар по Україні.

    Зеленський повідомив, що, за останніми даними, загинули 8 людей. Також відомо про 18 постраждалих. Президент наголосив: це – звичайні мирні люди, а серед убитих – 3-місячна дівчинка.

    Український лідер зауважив, що вбивати дітей – це, схоже, нова національна ідея Росії.

    «Це лише питання часу, коли всі російські вбивці відчують, що таке справедлива відповідь за скоєні ними злочини. Це лише питання часу, коли ми зможемо повернути всіх депортованих українців додому. Це лише питання часу, коли всі наші люди на всій нашій землі відчують, що таке впевнений мир», – заявив Зеленський.

    Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ватажка бойовиків «ДНР». Як раніше повідомлялося, українські військові приземлили три безпілотними та одну крилату ракету.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ свята війна військові Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський звернувся до українців у Великодню ніч (відео)