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    Сьогодні – Великдень: традиції, заборони та звичаї святкування

    Сьогодні християни східного обряду святкують Великдень - Сьогодні – Великдень: традиції, заборони та звичаї святкування
    Сьогодні християни східного обряду святкують Великдень
    фото з відкритих джерел

    На Великдень люди вітають один одного фразою: «Христос воскрес!», На що треба відповідати: «Воістину воскрес!»

    Християни східного обряду відзначають у неділю, 24 квітня, головне релігійне свято року – Великдень. У цей день, згідно з християнським віруванням, воскрес Син Божий після того, як його розіп’яли на хресті.

    Християни щорічно святкують воскресіння Христа під час найбільшого свята християнського літургійного року – Великодня.

    Історія свята

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    Ісус Христос воскрес о ранній порі в неділю, на початку нового єврейського тижня, оскільки у древніх євреїв неділя була першим днем тижня і починалася зразу ж після заходу сонця в суботу.

    За Євангеліями, після того, як Ісус прийшов до Єрусалима, був зраджений і страчений на хресті, а потім похований у печері відданими учнями – Він воскрес. Недільного дня, прийшовши до Його гробу, жінки-мироносиці виявили, що місце поховання порожнє. Натомість побачили ангела, який сповістив їм, що Ісус воскрес.

    Невдовзі одній із них явився Христос і сказав про Своє воскресіння. Радісна звістка надзвичайно швидко поширилася Єрусалимом, а потім і всією Іудеєю. Саме тому в ніч проти неділі в усіх церквах правиться святкова всенощна, кульмінацією якої є урочиста хода вірян навколо храму з запаленими свічками, великодній подзвін і сповіщення священиком двохтисячолітньої звістки: «Христос воскрес!», на що паства радісно відповідає: «Воїстину воскрес!».

    Традиції святкування

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    У Світле Христове Воскресіння в церквах освячують паски, сирні паски, фарбовані яйця (крашанки, писанки) та інші частування, приготовані до святкового столу. Люди кладуть в плетений кошик продукти, накривають їх красивим рушником і йдуть в храми святити. Також на Великдень в церквах освячується артос – квасний хліб. Його роздають вірянам для зберігання вдома протягом року. Артос приймають натщесерце при хворобах.

    Один з атрибутів свята – квіти. Люди святять на службах живі або штучні букети. Потім приносять їх додому, ставлять перед іконами, прикрашають ними святковий стіл.

    На Великдень люди вітають один одного фразою: «Христос воскрес!», На що треба відповідати: «Воістину воскрес!».

    У сім'ях існує традиція вимірювати силу шляхом розбивання пасхальних яєць. Той член сім'ї, який розіб'є всі яйця і залишиться з цілим, вважається найсильнішим.

    У цей день прийнято відвідувати родичів, проводити час в колі сім'ї, влаштовувати гуляння, розваги. У деяких регіонах це свято носить назву «Зелені святки», на яких люди співають обрядові пісні, вітають близьких, ходять по домівках, вихваляють господаря і бажають благополуччя.

    Багато хто вірить, що на Великдень відкриваються небеса. Тому роблять в цей день магічні обряди. Молоді дівчата проводять привороти на улюблених чоловіків і ворожать на судженого. Народні цілителі вважають, що період великодніх свят – найкращий момент для зцілення від хвороб.

    Великодній стіл

    Великодню передує Великий сорокаденний піст, під час якого утримуються від алкоголю і їжі тваринного походження. В Світле Христове Воскресіння починається розговіння. Віруючим дозволяється вживати скоромну їжу, червоне вино. Господині напередодні готують святкові частування.

    Традиційними стравами є холодець, домашні ковбаси, сало, запечене молоде порося, гусак, фарширований яблуками, пироги з м'ясною і сирною начинками. На святковій трапезі центральне місце займають паски, сирні паски, фарбовані яйця.

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    Що не можна робити на Великдень

    На Великдень християнам забороняється займатися важкою фізичною працею. Господині намагаються напередодні завершити всі приготування на кухні, щоб в день свята бути вільними від домашніх турбот.

    У цей день не рекомендується сумувати, ходити похмурим, грубити, лаятися з близькими людьми, скупитися. В Світле Воскресіння Христове не можна відмовляти в милостині або допомоги нужденним.

    Прикмети та повір'я

    • Якщо до Великодня розтане весь сніг, то в цьому році буде хороший урожай.
    • Якщо в свято нагодувати вуличних птахів хлібними крихтами, то весь рік буде супроводжувати удача і багатство.
    • Якщо вдасться побачити великодній світанок, то слід очікувати удачу в справах.
    • У господині, яка спече вдалий великодній хліб, в будинку буде достаток і благополуччя.
    • Після служби в храмі необхідно на удачу загасити свічку.
    • Великдень – велике православне свято. У цей день християни відвідують богослужіння, на яких висвітлюють паски, фарбовані яйця. Люди намагаються звільнитися від домашніх робіт і провести час зі своїми близькими.
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    Сьогодні – Великдень: традиції, заборони та звичаї святкування