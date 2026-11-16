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«Презумпція винуватості». Лубінець запропонував нові правила для співробітників ТЦК

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Презумпція винуватості». Лубінець запропонував нові правила для співробітників ТЦК
Лубінець запропонував карати працівників ТЦК за вимкнені бодікамери
фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Омбудсман запропонував автоматично розглядати вимкнену бодікамеру як ознаку можливого кримінального правопорушення та заборонити групам оповіщення працювати без поліції

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував запровадити принцип «презумпції винуватості» для працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у випадках, коли їхні бодікамери не працюють. За словами омбудсмана, це має стати частиною змін у системі мобілізації, оскільки скарги громадян на порушення їхніх прав продовжують надходити щодня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Лубінця журналісту Дмитру Гордону.

Омбудсман зазначив, що постійно обговорює проблеми мобілізації з представниками головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу, командування Сухопутних військ та Міністерства оборони. За його словами, частину запропонованих рекомендацій уже взяли в роботу, однак суттєвого покращення ситуації він поки не побачив.

«На жаль, у нас продовжуємо ми кожного дня отримувати звернення від громадян України щодо порушення їхніх прав працівниками ТЦК СП», – заявив Лубінець.

Він також розкритикував попереднє керівництво Міністерства оборони, звинувативши його у провалі роботи із забезпечення прав громадян під час мобілізаційних заходів.

За твердженням омбудсмана, раніше його рекомендації не брали до виконання. Натомість зараз частина пропозицій уже перебуває на розгляді відповідальних структур.

Однією з головних вимог омбудсмана стало забезпечення максимальної прозорості мобілізаційних заходів. Лубінець наполягає, що всі працівники ТЦК та СП повинні використовувати бодікамери, які мають безперервно працювати під час виконання службових обов'язків.

Він також запропонував запровадити принцип, який назвав «презумпцією винуватості». «Я навіть запропонував, щоб був введений такий термін як презумпція винуватості. Як тільки боді-камера не працювала, автоматично це означає, що в діях працівників ТЦК СП є ознаки скоєння кримінального правопорушення», – пояснив омбудсман.

Другою пропозицією стала зміна порядку роботи груп оповіщення. За словами Лубінця, такі групи повинні діяти виключно за участю представників Національної поліції. Він також наголосив на необхідності відеофіксації дій правоохоронців та представників Національної гвардії.

Третя вимога передбачає встановлення систем відеоспостереження в усіх приміщеннях територіальних центрів комплектування без винятку.

На думку омбудсмана, такі заходи дозволять зробити мобілізаційний процес прозорішим і забезпечити додатковий контроль за дотриманням прав громадян.

Окремо уповноважений Верховної Ради наголосив на необхідності кардинально переглянути систему мотивації громадян до військової служби.

За його словами, виключно примусовими методами забезпечити належне ставлення до мобілізації неможливо. Лубінець підкреслив, що захист держави є конституційним обов'язком громадян України. Водночас виконання цього обов'язку не звільняє представників державних органів від необхідності дотримуватися законодавства.

Омбудсман окремо засудив випадки фізичного насильства, приховування облич та зняття розпізнавальних знаків працівниками ТЦК.

«Ну не можна людей бити фізично, не можна використовувати балаклави, не можна знімати шеврони, не можна прикриватись, що у нас війна. Не можна. Ми тими відрізняємося від Російської Федерації, що ми інша держава. І ми зобов’язані показувати нашим партнерам, а в першу чергу нашим громадянам, що саме за це ми воюємо», – наголосив Лубінець.

Він застеріг, що порушення прав громадян під час мобілізації суперечать принципам, які захищають українські військовослужбовці.

На переконання омбудсмана, держава повинна сформувати єдині, прозорі та справедливі правила мобілізації, обов'язкові як для громадян, так і для працівників відповідальних структур.

Лубінець визнав, що попри постійні консультації з військовим керівництвом та Міністерством оборони кардинальних змін у ситуації поки не відбулося. Саме тому він наполягає на посиленні відеоконтролю, участі правоохоронців у роботі груп оповіщення та зміні підходів до мотивації військовозобов'язаних.

Нагадаємо, раніше «Главком» дослідив судову практику покарання працівників ТЦК, які порушували правила використання бодікамер під час мобілізаційних заходів. Зокрема, суди вже ухвалювали рішення про притягнення військовослужбовців до відповідальності за такі порушення, призначаючи штрафи.

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Теги: Дмитро Лубінець ТЦК

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