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Геть «бусифікацію»! Що задумав новий головком Драпатий

Мобілізація
Віталій Тараненко, Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Віталій Тараненко, Кароліна Терещенко
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Геть «бусифікацію»! Що задумав новий головком Драпатий
Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий узявся наводити лад у найбільш критикованому суспільством органі – ТЦК та СП
фото з сайту президента

Генштаб ЗСУ розробив правила толерантного спілкування посадовців ТЦК з військовозобов’язаними

Минулого тижня медіапростір вибухнув повідомленням: Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий видав спеціальне доручення, яке передбачає кадрові обмеження та дисциплінарні заходи щодо військовослужбовців, причетних до корупційних правопорушень. Проте це не одна гучна новація нового вищого військового керівництва країни.

У розпорядженні «Главкома» опинився ще один наказ Михайла Драпатого, датований 6 жовтням. Він має на меті покласти край ще одному ганебному явищу – «бусифікації». У цілому цей документ дуже об’ємний: складається із 154 сторінок, більша частина якого стосується унормування роботи посадових осіб ТЦК та СП. Контроль за виконанням наказу Драпатий поклав на начальника Генштабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Скибюка.

Геть «бусифікацію»! Що задумав новий головком Драпатий фото 1
Скріншот наказу головкома Драпатого

За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, починаючи з 2022 року, різко зросла кількість звернень громадян на дії представників ТЦК. Сухі, але красномовні цифри: у 2022 році до омбудсмена надійшло 18 звернень; 2023 році – 514; 2024 році – 3312; 2025 році – 6127; за неповний 2026-й – понад 5,8 тис. звернень.

Серед порушень, про які сигналізують українці, Лубінець назвав застосування сили, вилучення особистих речей, зокрема, мобільних телефонів, незаконне обмеження свободи та формальне проведення військово-лікарської комісії.

Разом із тим головком Драпатий спільно із Генштабом розписали покрокову інструкцію, напрацювали правила толерантного спілкування посадовців ТЦК з військовозобов’язаними.

«Ключове правило! Дотримання закону не потребує грубості, а ввічливість не означає відмову від виконання законних повноважень», – такими сенсами наповнені нові Правила. 

Нове командування зобов’язало представників ТЦК, які проводять оповіщення громадян, дотримуватися прав і обов’язків усіх учасників мобілізації
Нове командування зобов’язало представників ТЦК, які проводять оповіщення громадян, дотримуватися прав і обов’язків усіх учасників мобілізації

Чи отримає ця філософія зворотній відгук на вулицях країни, зарано судити. Нагадаємо, що влітку 2025 року Командування Сухопутних військ ЗСУ (у той період «сухопутку» якраз очолював Драпатий) уже виходило з подібною ініціативою. Зокрема, розробило список правил діалогу і поведінки для військовослужбовців ТЦК і СП під час проведення мобілізаційних заходів, аби «виглядати в очах суспільства нормальними людьми». На жаль, це не вплинуло у підсумку на загальний вал скарг до омбудсмена на дії ТЦК і не викорінило саботаж з боку окремих військовослужбовців щодо невикористання бодікамер під час оповіщення.

«Главком» проаналізував ключові блоки змін, які впроваджує Михайло Драпатий вже у статусі Головнокомандувача ЗСУ для поліпшення процесу мобілізації.

Як відбувається перевірка документів

Група оповіщення працює разом із поліцією. Перед виходом групи керівник ТЦК і представник поліції мають провести інструктаж щодо повноважень, перевірки документів, відеофіксації, дотримання прав громадян і дій у конфліктних ситуаціях.

Відеореєстратори і бодікамери, якими оснащені представники ТЦК, повинні повністю фільмувати заходи оповіщення та перевірки документів. Коли зупинили особу призовного віку, військовий ТЦК зобов’язаний представитися, назвати посаду, показати свої документи, попередити про відеозапис і лише тоді попросити документи у громадянина. Учасники групи також мають дотримуватися вимог, зокрема, носити формений одяг із відповідними знаками розпізнання.

Наказ окремо розрізняє дві ситуації: людина не показала документи і людина не взяла повістку. Це різні обставини, їх оцінюють окремо. А якщо у військового немає доступу до реєстру військовозобов'язаних, то це саме по собі не підстава везти людину до ТЦК.

Крім того, представникам правоохоронних органів та центрів комплектування заборонено передавати облікові дані військовозобов'язаних через особисті акаунти та сторонні сервіси.

Як мають спілкуватися працівники ТЦК із військовозобов’язаними

За наказом Драпатого усі працівники ТЦК, незалежно від посади й звання, мають дотримуватися Правил толерантного спілкування. Заборонені крик, образи, погрози, сарказм і принизливі прізвиська у бік особи призовного віку. Військовозобов'язаного мають сприймати як громадянина з правами, а не як «порушника». Людині потрібно зрозуміло пояснити, чого від неї вимагають, на якій підставі, куди й коли з'явитися. Не можна висміювати скарги на здоров'я або сприймати заяву про відстрочку як спробу ухилитися. Принижувати за мову, погляди, професію чи місце проживання теж не дозволяється.

Окремо наказ радить застосовувати особливу тактовність із ветеранами, пораненими та родинами загиблих і зниклих безвісти. За порушення правил передбачене службове реагування.

Призовників до ТЦК возитиме лише поліція

Працівники ТЦК не мають повноважень затримувати людей і силоміць доставляти їх до ТЦК. Затриманого дозволено транспортувати лише службовим автомобілем поліції. Автомобілі ТЦК та приватні машини військових для цього використовувати заборонено.

Геть «бусифікацію»! Що задумав новий головком Драпатий фото 2
Скріншот наказу головкома Драпатого

Коли поліція привезла людину до центру комплектування, там мають зафіксувати час, перевірити підстави й мету та видати поліціанту відповідну довідку про доставку. Протягом доби ТЦК перевіряє інформацію про затриману особу і, якщо немає законних підстав обмежувати свободу, людина може спокійно покинути приміщення центру комплектування.

Дзвінок родичам і телефон при собі

Після прибуття призовника до ТЦК, черговий негайно телефонує його родичам або адвокату. Дзвінок записують у журнал: кому телефонували, на який номер, і ставлять відповідний підпис. Якщо не додзвонилися, повторюють спробу і теж це фіксують.

Такий же телефонний дзвінок може здійснити і сам військовозобов’язаний. Також інструкція передбачає, що особі мають пояснити мету та правові підстави дій щодо нього.

Військовозобов’язаний також може подавати заяви та скарги й отримувати документи про ухвалені щодо неї рішення. Посадовці ТЦК мають зрозуміло пояснювати подальші дії, без складних юридичних формулювань.

Геть «бусифікацію»! Що задумав новий головком Драпатий фото 3
Скріншот наказу головкома Драпатого

Мобільні телефони, ремені та шнурки не вилучаються у людини, яка потрапила приміщення до ТЦК. Речі можна здати на зберігання, але тільки добровільно й за документом. Доступу до вмісту телефона це не дає.

Після проходження ВЛК і отримання позитивного висновку мобілізований очікує у спеціальній кімнаті, де світло, вентиляція, питна вода й туалет. Якщо відправка затягується, тих, хто чекає, мають нагодувати гарячою їжею або сухим пайком, а вночі забезпечити місцем для відпочинку. Якщо раптом мобілізованому стане зле, ТЦК зобов’язаний викликати швидку допомогу.

Що лишається незмінним

Повістка, як і раніше, вручається під підпис, а після зарахування до команди на відправку залишати пункт збору без дозволу не можна. За відмову від ВЛК складають акт і протокол за статтею 210-1 Кодексу про адмінправопорушення. Якщо ж людина відмовляється повторно, ТЦК збирає документи й передає поліції повідомлення за статтею 336 Кримінального кодексу про ухилення від призову, за якою передбачено позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Превенція СЗЧ у навчальних центрах

Наказ Михайла Драпатого, окрім ТЦК, розповсюджується на роботу навчальних центрів, де мобілізовані проходять курс базової загальновійськової підготовки. Чільне місце у затверджених інструкціях посідає профілактика випадків із самовільного залишення частини (СЗЧ).

Геть «бусифікацію»! Що задумав новий головком Драпатий фото 4
Скріншот наказу головкома Драпатого
Протягом січня 2022 року-вересня 2025 року правоохоронці відкрили 289 600 кримінальних справ про самовільне залишення частини та дезертирство. У жовтні 2025-го додалося ще 18 909 кримінальних проваджень через СЗЧ та 2 276 через дезертирство. Починаючи з листопада минулого року, статистика СЗЧ і дезертирства має гриф «Для службового користування» і не публікується правоохоронними органами на широкий загал.

Зокрема, на рівні командирів частин, представників військової служби правопорядку, підрозділів психологічної підтримки відбувається обмін інформацією стосовно порушення військової дисципліни, а також виявлення військовослужбовців, які потребують підвищеної профілактичної уваги.

Хто тепер відповідальний за мобілізацію?

У наказі головкома чітко розмежовується обов’язки військових структур, відповідальних за мобілізацію. На вершині цього процесу стоїть Генеральний штаб (Головне управління персоналу ГШ ЗСУ), який визначає обсяги призову, розробляє та доводить до обласних і районних ТЦК, обласних військових адміністрацій планові показники мобілізації військовозобов’язаних та резервістів.

Ланкою нижче – Командування Сухопутних військ ЗСУ, яке контролює роботу ТЦК та СП. Підрозділ «сухопутки» Управління персоналу штабу оперативного командування щоденно відстежує заходи оповіщення громадян.

Начальники обласного і районного ТЦК, їх заступники безпосередньо відповідають за роботу «у полях» і реагують на резонансні події, пов’язані із заходами оповіщення.

Замикають «мобілізаційну» вертикаль голова військово-лікарської комісії при ТЦК і уповноважена особа Головного управління військової служби правопорядку.

Кароліна Терещенко, Віталій Тараненко, «Главком»

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Теги: війна Генштаб військові мобілізація ТЦК Михайло Драпатий Ігор Скибюк

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