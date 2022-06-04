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    Події в Україні

    Прикинувся валізою: прикордонники затримали юнака, який намагався перетнути кордон (відео)

    Аби незаконно перетнути державний кордон України хлопець сховався у багажнику автівки - Прикинувся валізою: прикордонники затримали юнака, який намагався перетнути кордон (відео)
    Аби незаконно перетнути державний кордон України хлопець сховався у багажнику автівки
    фото: Державна прикордонна служба України

    На Закарпатті затримали 19-річного хлопця, який намагався незаконно перетнути кордон

    Військовослужбовці Чопського загону знайшли у багажнику автомобіля 19-річного юнака, який хотів незаконно перетнути державний кордон України. У такий оригінальний спосіб юнак хотів втекти з України, щоб не йти служити в армію. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Правопорушника виявили у пункті пропуску «Малий Березний».

    «Під час огляду мікроавтобуса української реєстрації, який прямував на виїзд з України, правоохоронці помітили, що у багажнику перебуває людина. Вона заховалася від контролю під заднім сидінням за дорожніми сумками. За вказівкою прикордонників невідомий вийшов з автомобіля та пред’явив свій паспортний документ. Затриманий виявився 19-річним жителем Закарпаття», – повідомляють у ДПСУ.

    На місце події викликали співробітників Національної поліції. Після завершення відповідних процесуальних заходів ухилянт та водій, який його перевозив, покинули пункт пропуску у компанії слідчого Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській обл.

    Як наголосили у відомстві, хлопця буде притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

    Відносно водія направлено повідомлення про виявлення можливого кримінального правопорушення. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон.

    Теги: прикордонники росія окупанти Закарпаття війна водій Україна кордон окупація #stoprussia
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    Прикинувся валізою: прикордонники затримали юнака, який намагався перетнути кордон (відео)