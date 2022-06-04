Торгував гуманітаркою: прокуратура оголосила підозру директору благодійного фонду

Директора центру затримано під час чергового незаконного продажу за майже 500 тис грн медичних товарів, військової амуніції та військових приладів

Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі

Директора одного із благодійних фондів Одеси викрили на продажі гуманітарної допомоги. Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

«За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури слідчими СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеські області припинено незаконну діяльність так званого «Центру гуманітарної допомоги», через який здійснювався продаж гуманітарної допомоги військового призначення», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що керівник Центру гуманітарної допомоги, створеного на базі благодійного фонду, з метою наживи, налагодив продаж гуманітарної допомоги.

«З цією метою, з лютого по червень цього року, директор Центру підшукував постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС, а також отримував безоплатну допомогу від небайдужих громадян України у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, а також товарів військового призначення, зокрема шоломів (касок), бронежилетів, аптечок, тактичних окулярів, рацій, розгрузок, медичних турнікетів тощо», – зазначили в прокуратурі.

Ділка затримано під час чергового незаконного продажу за майже 500 тис грн медичних товарів, військової амуніції та військових приладів.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гумдопомогою.