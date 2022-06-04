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  4. Торгував гуманітаркою: прокуратура оголосила підозру директору благодійного фонду
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    Кримінал

    Торгував гуманітаркою: прокуратура оголосила підозру директору благодійного фонду

    Директора центру затримано під час чергового незаконного продажу за майже 500 тис грн медичних товарів, військової амуніції та військових приладів - Торгував гуманітаркою: прокуратура оголосила підозру директору благодійного фонду
    Директора центру затримано під час чергового незаконного продажу за майже 500 тис грн медичних товарів, військової амуніції та військових приладів
    фото: Прокуратура Одеської області

    Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі

    Директора одного із благодійних фондів Одеси викрили на продажі гуманітарної допомоги. Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

    «За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури слідчими СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеські області припинено незаконну діяльність так званого «Центру гуманітарної допомоги», через який здійснювався продаж гуманітарної допомоги військового призначення», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що керівник Центру гуманітарної допомоги, створеного на базі благодійного фонду, з метою наживи, налагодив продаж гуманітарної допомоги.

    «З цією метою, з лютого по червень цього року, директор Центру підшукував постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС, а також отримував безоплатну допомогу від небайдужих громадян України у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, а також товарів військового призначення, зокрема шоломів (касок), бронежилетів, аптечок, тактичних окулярів, рацій, розгрузок, медичних турнікетів тощо», – зазначили в прокуратурі.

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    Торгував гуманітаркою: прокуратура оголосила підозру директору благодійного фонду
    Торгував гуманітаркою: прокуратура оголосила підозру директору благодійного фонду
    Торгував гуманітаркою: прокуратура оголосила підозру директору благодійного фонду
    Торгував гуманітаркою: прокуратура оголосила підозру директору благодійного фонду
    Торгував гуманітаркою: прокуратура оголосила підозру директору благодійного фонду
    фото: Прокуратура Одеської області

    Ділка затримано під час чергового незаконного продажу за майже 500 тис грн медичних товарів, військової амуніції та військових приладів.

    Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

    Досудове розслідування триває. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

    Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гумдопомогою.

    Теги: росія окупанти прокуратура війна гуманітарна допомога Україна окупація #stoprussia
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    Торгував гуманітаркою: прокуратура оголосила підозру директору благодійного фонду