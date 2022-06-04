На Луганщині ЗСУ захопили техніку російських десантників, які чинили звірства на Київщині (фото)

Після ремонту, машина буде виконувати бойові завдання ЗСУ

На Луганщині бійці 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ захопили БМД-4м 31-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ. Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

Зазначається, що саме цей підрозділ окупантів вчиняв звірства на Київщині на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

«Після невеличкого ремонту, машина буде виконувати бойові завдання, а ось її екіпажу, не допоможе вже нічого», – йдеться у повідомленні.