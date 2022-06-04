  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. На Луганщині ЗСУ захопили техніку російських десантників, які чинили звірства на Київщині (фото)
рус
    Події в Україні

    На Луганщині ЗСУ захопили техніку російських десантників, які чинили звірства на Київщині (фото)

    На Луганщині ЗСУ захопили техніку російських десантників, які чинили звірства на Київщині (фото)
    фото: 24 ОМБр імені короля Данила

    Після ремонту, машина буде виконувати бойові завдання ЗСУ

    На Луганщині бійці 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ захопили БМД-4м 31-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ. Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

    Зазначається, що саме цей підрозділ окупантів вчиняв звірства на Київщині на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    На Луганщині ЗСУ захопили техніку російських десантників, які чинили звірства на Київщині (фото)
    На Луганщині ЗСУ захопили техніку російських десантників, які чинили звірства на Київщині (фото)
    На Луганщині ЗСУ захопили техніку російських десантників, які чинили звірства на Київщині (фото)
    На Луганщині ЗСУ захопили техніку російських десантників, які чинили звірства на Київщині (фото)
    На Луганщині ЗСУ захопили техніку російських десантників, які чинили звірства на Київщині (фото)
    На Луганщині ЗСУ захопили техніку російських десантників, які чинили звірства на Київщині (фото)
    На Луганщині ЗСУ захопили техніку російських десантників, які чинили звірства на Київщині (фото)

    «Після невеличкого ремонту, машина буде виконувати бойові завдання, а ось її екіпажу, не допоможе вже нічого», – йдеться у повідомленні.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Луганщині ЗСУ захопили техніку російських десантників, які чинили звірства на Київщині (фото)