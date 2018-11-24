Прикордонна служба спрямувала додаткові загони на Закарпаття та Буковину
-
Розсилка
Посилення відбувається через активізацію діяльності контрабандистів
Через активізацію порушників та їх зухвалі дії рішенням керівництва Держприкордонслужби на Закарпаття та Буковину направлено додаткові резерви відомства. Про це інформує прес-служба відомства.
«Останнім часом загострилася ситуація на українсько-румунському сегменті державного кордону, який став найбільш проблемним у плані нелегального трафіку тютюнових виробів. Звісно основною передумовою цього є різниця цін і така «рентабільність» не залишається поза увагою транскордонних угруповань, які перетворили контрабанду на надприбутковий бізнес. Поза пунктами пропусків ділки організовують каравани, так званих, «верблюдів», яких на річкових ділянках кордону вдягають в гідрокостюми, та використовують надлегку авіацію», - йдеться у повідомленні.
Саме через посилення контрабанди ДПС прийняла таке рішення, пояснили у відомстві.
До посилення також залучені підрозділи мобільного загону «Дозор», декілька прикордонних комендатур та кінологи з службовими собаками. Дані сили ущільнять державний кордон, аби максимально протидіяти всім протиправним діям до локалізації обстановки. Прикордонники екіпіровані всіма необхідними сучасними засобами і спеціальною технікою.
Крім того, резерви залучаються до оперативних заходів в рамках досудових розслідувань кримінальних справ.
Всі заходи Державна прикордонна служба України проводить у тісній співпраці з іншими правоохоронними органами, додали у відомстві.
Держприкордонна служба повідомила, що у п’ятницю в Чернівецькій області в населених пунктах Сторожинецького району міжвідомча група у складі співробітників оперативно-розшукових підрозділів і внутрішньої безпеки Західного регіонального управління Держприкордонслужби, співробітників військової прокуратури Західного регіону, Національної поліції, Служби безпеки України та ДФС за підтримки спецпризначенців провела обшуки у 22 житлових приміщеннях, власники яких можуть бути причетні до незаконного переміщення сигарет через державний кордон. Заходи проводилися в рамках кримінального провадження за низкою статей ККУ і у відповідності до ухвали суду. У ході обшуків з-поміж іншого вилучено ящики з тютюновими виробами, мобільні телефони, радіо модуль керування квадракоптером, зброю, прилад нічного бачення. Наразі продовжуються слідчі дії.
Держприкордонслужба наголосила, що не зважаючи на шалений тиск та погрози з боку кримінальних угруповань, прикордонники й надалі виконуватимуть свої обов’язки. При загрозі життю чи здоров’ю військовослужбовців персонал відомства у межах чинного законодавства застосовуватиме зброю, попередили у відомстві також.
Як раніше повідомляла Державна прикордонна служба України, пізно ввечері 15 листопада прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону разом з прикордонниками Румунії викрили контрабандистів.
В ході пошуку причетних до оборудки осіб невідомий здійснив наїзд автомобілем «Ауді» на начальника відділу «Ділове». Військовослужбовця у важкому стані госпіталізували в лікарню.
Прикордонника, якого у Закарпатській області збили контрабандисти на автомобілі, прооперували.
17 листопада прикордонник не приходячи до тями помер.
Зазначимо, у п’ятницю ввечері, 16 листопада, водій позашляховика «Мітсубіші Паджеро» проігнорував законну вимогу правоохоронців зупинитися і здійснив на них наїзд, чим створив загрозу життю та здоров’ю особовому складу прикордонного наряду відділу «Доманове» Луцького загону.