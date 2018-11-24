Прикордонна служба спрямувала додаткові загони на Закарпаття та Буковину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі заходи Державна прикордонна служба України проводить у тісній співпраці з іншими правоохоронними органами

Посилення відбувається через активізацію діяльності контрабандистів

Через активізацію порушників та їх зухвалі дії рішенням керівництва Держприкордонслужби на Закарпаття та Буковину направлено додаткові резерви відомства. Про це інформує прес-служба відомства.

«Останнім часом загострилася ситуація на українсько-румунському сегменті державного кордону, який став найбільш проблемним у плані нелегального трафіку тютюнових виробів. Звісно основною передумовою цього є різниця цін і така «рентабільність» не залишається поза увагою транскордонних угруповань, які перетворили контрабанду на надприбутковий бізнес. Поза пунктами пропусків ділки організовують каравани, так званих, «верблюдів», яких на річкових ділянках кордону вдягають в гідрокостюми, та використовують надлегку авіацію», - йдеться у повідомленні.

Саме через посилення контрабанди ДПС прийняла таке рішення, пояснили у відомстві.

До посилення також залучені підрозділи мобільного загону «Дозор», декілька прикордонних комендатур та кінологи з службовими собаками. Дані сили ущільнять державний кордон, аби максимально протидіяти всім протиправним діям до локалізації обстановки. Прикордонники екіпіровані всіма необхідними сучасними засобами і спеціальною технікою.

Крім того, резерви залучаються до оперативних заходів в рамках досудових розслідувань кримінальних справ.

Всі заходи Державна прикордонна служба України проводить у тісній співпраці з іншими правоохоронними органами, додали у відомстві.

Держприкордонна служба повідомила, що у п’ятницю в Чернівецькій області в населених пунктах Сторожинецького району міжвідомча група у складі співробітників оперативно-розшукових підрозділів і внутрішньої безпеки Західного регіонального управління Держприкордонслужби, співробітників військової прокуратури Західного регіону, Національної поліції, Служби безпеки України та ДФС за підтримки спецпризначенців провела обшуки у 22 житлових приміщеннях, власники яких можуть бути причетні до незаконного переміщення сигарет через державний кордон. Заходи проводилися в рамках кримінального провадження за низкою статей ККУ і у відповідності до ухвали суду. У ході обшуків з-поміж іншого вилучено ящики з тютюновими виробами, мобільні телефони, радіо модуль керування квадракоптером, зброю, прилад нічного бачення. Наразі продовжуються слідчі дії.

Держприкордонслужба наголосила, що не зважаючи на шалений тиск та погрози з боку кримінальних угруповань, прикордонники й надалі виконуватимуть свої обов’язки. При загрозі життю чи здоров’ю військовослужбовців персонал відомства у межах чинного законодавства застосовуватиме зброю, попередили у відомстві також.

Як раніше повідомляла Державна прикордонна служба України, пізно ввечері 15 листопада прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону разом з прикордонниками Румунії викрили контрабандистів.

В ході пошуку причетних до оборудки осіб невідомий здійснив наїзд автомобілем «Ауді» на начальника відділу «Ділове». Військовослужбовця у важкому стані госпіталізували в лікарню.

Прикордонника, якого у Закарпатській області збили контрабандисти на автомобілі, прооперували.

17 листопада прикордонник не приходячи до тями помер.

Зазначимо, у п’ятницю ввечері, 16 листопада, водій позашляховика «Мітсубіші Паджеро» проігнорував законну вимогу правоохоронців зупинитися і здійснив на них наїзд, чим створив загрозу життю та здоров’ю особовому складу прикордонного наряду відділу «Доманове» Луцького загону.