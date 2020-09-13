Прикордонники взяли під посилену охорону кордон з Білоруссю



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Протяжність ділянки українсько-білоруського кордону складає більше 1 тис. км, він проходить в межах 5 областей

Українські силовики хочуть упередити правопорушення та не допустити будь-яких провокацій

Державна прикордонна служба України проводить посилені заходи безпеки на українсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє преслужба Держприкордонслужби.

У відомстві зазначили, що станом на 13 вересня ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається контрольованою та стабільною.

Українські силовики зазначають, що хочуть упередити правопорушення та не допустити будь-яких провокацій, нестандартних ситуацій, в тому числі незаконного перетинання кордону групами осіб.

Наразі проводиться безперервне патрулювання прикордонними нарядами зі службовими собаками, ведеться спостереження з технічних постів, застосовуються засоби спостереження, автомобільний та авіаційний транспорт.

ДПСУ збирає та враховує всю наявну інформацію, що може впливати на стан охорони державного кордону. В оперативно-службовій діяльності активно використовується оперативно-розшуковий блок, дільничні інспектори прикордонної служби, збільшено кількість прикордонних нарядів.

«Держприкордонслужба має достатньо ресурсів, щоб забезпечити надійну охорону кордону. Зокрема, посилення охорони даного напрямку державного рубежу проводиться із залученням додаткових резервів, в тому числі підрозділів «ДОЗОРу» та Кінологічного навчально центру. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів, а на водних ділянках кордону додатково застосовуються катери «Safe Boat 27».

Протяжність ділянки українсько-білоруського кордону складає більше 1 тис. км, він проходить в межах 5 областей.